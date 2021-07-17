Ещё 12 пациентов умерли от COVID-19 в Бурятии

Число больных в ковидных стационарах снижается
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 249 человек.
Сейчас заболеваемость прекратила медленное снижение, наблюдавшееся ранее. Так, накануне заболели 249 жителей республики, за день до этого суточный прирост был +252, до этого +251, +249. Показатели заболеваемости, хоть и опустились ниже отметки «300», всё ещё остаются высокими.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 49 434. Из них 49% приходится на Улан-Удэ – это 24 394 случаев заражений (+70 за сутки).
За всё время выздоровели от ковида 44 965 человек, или почти 91%. Накануне коронавирус победил 271 житель Бурятии, также дополнительно сняли с наблюдения 1258 человек.
Скончались накануне 12 больных коронавирусом. Из них большинство (10 умерших) были старше 64 лет.
За всё время пандемии в Бурятии зафиксировано 1525 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Отметим, печальным рекордом пока остаётся 24 смерти за сутки.
В конце июня власти республики сообщали, что средний возраст скончавшихся от коронавируса – почти 72 года. Порядка 74% скончавшихся имели различные сопутствующие хронические заболевания: чаще всего это проблемы с сердечно-сосудистой системой и эндокринной системой.
Одним из итогов двухнедельного локдауна ранее была названа «относительная стабилизация по госпитализированным больным». Действительно, в последние дни число пациентов в ковидных госпиталях уменьшается с каждым днём. На пике третьей волны в стационарах лежали более трёх тысяч человек, больницы были переполнены, и Бурятия двигалась к исчерпанию резерва коечного фонда. Сегодня же число госпитализированных снизилось до 2095-ти (на 148 меньше, чем днём ранее).
В отделениях реанимации находится 175 пациентов (на трое меньше, чем сутками ранее). Из них 80 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 129 пациентов (из них 64 человека старше 65-ти).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2679 коек: занято – 2095, свободно – 584 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 11 307 человек. За сутки таких пациентов стало меньше сразу на 902 человека. Количество лечащихся на дому также уменьшается с каждым днём, как и число госпитализированных больных. Для сравнения, ровно неделю назад на амбулаторном лечении и под наблюдением находились более 16,6 тысяч человек.
Число контактных лиц на сегодня составляет 16 744 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об итогах локдауна. «Две недели самоизоляции дали ожидаемый эффект – сегодня мы можем говорить о маленькой, но очень важной победе», - заявил он, отмечая снижение количества госпитализированных больных. Однако борьба продолжается, подчеркнул глава.
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Общество, Фото:
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