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Ещё 12 пациентов умерли от COVID-19 в Бурятии

Ещё 12 пациентов умерли от COVID-19 в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число больных в ковидных стационарах снижается

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 249 человек.

Сейчас заболеваемость прекратила медленное снижение, наблюдавшееся ранее. Так, накануне заболели 249 жителей республики, за день до этого суточный прирост был +252, до этого +251, +249. Показатели заболеваемости, хоть и опустились ниже отметки «300», всё ещё остаются высокими.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 49 434. Из них 49% приходится на Улан-Удэ – это 24 394 случаев заражений (+70 за сутки).

За всё время выздоровели от ковида 44 965 человек, или почти 91%. Накануне коронавирус победил 271 житель Бурятии, также дополнительно сняли с наблюдения 1258 человек.

Скончались накануне 12 больных коронавирусом. Из них большинство (10 умерших) были старше 64 лет.

За всё время пандемии в Бурятии зафиксировано 1525 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Отметим, печальным рекордом пока остаётся 24 смерти за сутки.

В конце июня власти республики сообщали, что средний возраст скончавшихся от коронавируса – почти 72 года. Порядка 74% скончавшихся имели различные сопутствующие хронические заболевания: чаще всего это проблемы с сердечно-сосудистой системой и эндокринной системой.

Одним из итогов двухнедельного локдауна ранее была названа «относительная стабилизация по госпитализированным больным». Действительно, в последние дни число пациентов в ковидных госпиталях уменьшается с каждым днём. На пике третьей волны в стационарах лежали более трёх тысяч человек, больницы были переполнены, и Бурятия двигалась к исчерпанию резерва коечного фонда. Сегодня же число госпитализированных снизилось до 2095-ти (на 148 меньше, чем днём ранее).

В отделениях реанимации находится 175 пациентов (на трое меньше, чем сутками ранее). Из них 80 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 129 пациентов (из них 64 человека старше 65-ти).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2679 коек: занято – 2095, свободно – 584 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 11 307 человек. За сутки таких пациентов стало меньше сразу на 902 человека. Количество лечащихся на дому также уменьшается с каждым днём, как и число госпитализированных больных. Для сравнения, ровно неделю назад на амбулаторном лечении и под наблюдением находились более 16,6 тысяч человек.

Число контактных лиц на сегодня составляет 16 744 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об итогах локдауна. «Две недели самоизоляции дали ожидаемый эффект – сегодня мы можем говорить о маленькой, но очень важной победе», - заявил он, отмечая снижение количества госпитализированных больных. Однако борьба продолжается, подчеркнул глава.

На профилактику и снижение рисков распространения коронавируса в Бурятии за 2020-2021 годы в общем было направлено почти 4,4 млрд рублей.

В Улан-Удэ вновь сообщают о подпольных вечеринках. Организаторы недавно анонсировали одно из таких тайных мероприятий.

В Улан-Удэ врачи спасли 71-летнего пенсионера, у которого было поражено 90% лёгких.

Военные по просьбе главы республики начали передачу сжиженного кислорода для детской республиканской клинической больницы.

Медики в Бурятии рассказали, что делать беременным с лёгкой формой COVID-19.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с Денисом Логуновым, одним из разработчиков вакцины «Спутник V». Он отдыхает в Бурятии со своей семьёй.

В Курумканском районе Бурятии произошла неоднозначная ситуация с привлечением к ответственности родителей ребёнка без маски. Отца крайне возмутило произошедшее, он намерен обратиться в суд.

В Улан-Удэ продолжаются рейды по проверки соблюдения санэпидрежима. В торговых центрах заверили, что уборка проводится каждые два часа.


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