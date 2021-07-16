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16 июля

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Разработчик вакцины «Спутник V» отдыхает в Бурятии

Разработчик вакцины «Спутник V» отдыхает в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
С учёным-микробиологом, разработавшим вакцину «Спутник V», встретился глава Бурятии

В пятницу, 16 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с Денисом Логуновым, заместителем директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Российский учёный-микробиолог, разработавший вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, отдыхает в Бурятии со своей семьей.


Глава Бурятии обсудил с Денисом Логуновым особенности эпидпроцесса в регионе. Также с гостем смогли пообщаться журналисты. Учёный развеял мифы о вакцинации и обосновал безопасность прививки.

- Самый частый вопрос, на который мне приходится отвечать, - это вопрос безопасности прививки, отдалённых последствий вакцинации. Та платформа, на которой сделана вакцина, - это аденовирусные вектора. Люди живут с аденовирусами миллионы лет, совместно эволюционируют, и их популяции только увеличиваются, и увеличивается человечество. Ничего критического аденовирусы, которые вызывают обычную простуду, для человека не несут. А в качестве платформенного решения мы не используем сам вирус. То есть за миллионы лет эволюции давно привыкшие к человеку аденовирусы не несут никакой угрозы, - заключил учёный.

Также Денис Логунов подчеркнул, что вакцина прошла необходимый объём клинических исследований.

- Есть такое понятие как доказательная медицина. И на сегодняшний день по каждому из компонентов платформы проведено более 350 протоколов клинических исследований. А, к примеру, в рамках клинических исследований и применения вакцины против лихорадки Эболы в Африке и странах Европы были провакцинированы сотни тысяч людей. Поэтому каждая из этих платформ, кроме того, что имеет абсолютно безопасную биологическую основу, она имеет в виде доказательной медицины хороший профиль безопасности и переносимости. Кроме того, в досье каждого препарата, каждой вакцины вкладывается профиль токсикологической безопасности. Это обязательный момент. Никто не примет препарат, который не прошёл необходимые токсикологические исследования, - рассказал Денис Логунов.


Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня, в День России, Денис Логунов и его коллеги-разработчики вакцины получили государственную премию за 2020 год. Также в этот день обладателем премии стал уроженец Бурятии, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Евгений Чойнзонов. 
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