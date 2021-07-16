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В Бурятии рассказали, что делать беременным с лёгкой формой COVID-19

В Бурятии рассказали, что делать беременным с лёгкой формой COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
При лёгкой форме заболевания беременные могут получать лечение дома

Третья волна коронавируса показала, что заболевание представляет огромную угрозу для беременных женщин. Несколько дней назад в Бурятии от тяжёлой формы коронавируса умерла беременная женщина молодого возраста.

Чтобы избежать тяжёлой формы болезни или хоть как-то её предупредить, для беременных женщин дала рекомендации главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Бурятии Марина Ринчиндоржиева. Врач объяснила, как должно проходить лечение и как вести себя беременной при лёгкой форме коронавируса.

Девушки, находящиеся в «интересном» положении, могут получать лечение в домашних условиях под контролем врача-терапевта, акушера-гинеколога, а также акушерки или фельдшера, ведущего беременность.

- Медработник, который наблюдает беременную, должен выдать ей специальный чек-лист «Лист самоконтроля пациента», в котором она каждый день заполняет определённые параметры и извещает своего врача о состоянии через мессенджеры, по телефону, - рассказала главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Бурятии.

Если всё же возникли новые симптомы или ухудшилась ситуация, нужно незамедлительно сообщить врачу. И он уже решает вопрос о дальнейшей маршрутизации и дообследовании.

Обязательно нужно создать безопасное окружение для беременной - важно пройти вакцинацию и тем самым сформировать иммунитет в близком окружении, подчеркнули в минздраве.

В группе высокого риска по развитию тяжёлых осложнений среди беременных:

- женщины старше 35 лет;
- женщины с избыточным весом;
- женщины, страдающие сахарным диабетом или хронической артериальной гипертензией.

Только с 1 июня по 1 июля в республике прирост заболевших беременных - плюс 380 человек. Кроме этого, отмечается увеличение тяжёлых форм, то есть пневмоний, в 1,9 раза.
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