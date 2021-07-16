Отец мальчика намерен обратиться в мировой суд
В Курумканском районе Бурятии произошла неоднозначная ситуация с привлечением к ответственности родителей ребёнка без маски. Мальчик ехал в магазин на велосипеде без маски. Блюстители порядка решили, что это весомое основание для привлечения родителей к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
Об этом сообщил в соцсетях отец семейства, прикрепив видео, на котором комиссия по делам несовершеннолетних выносит ему предупреждение. Произошедшее он назвал «судилищем».
Мужчина раздосадован тем, что они с супругой попали под такую статью. По его словам, дети учатся без троек, активно участвуют в районных и республиканских, конкурсах.
- Обидно слышать, что именно мы обвиняемся в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Я больше не буду молчать, если что-то будет касаться моей семьи и детей! Я больше не хочу жить в этой стране, где нет чести, логики и разума, - написал мужчина.
К слову, в комментариях главу семейства многие поддержали. Но также нашлись и те, кто встал на сторону представителей власти.
Мужчина также подчеркнул, что «ребенок очень сильно переживал по этому случаю и возможно винил себя за предоставленные проблемы родителям».
- Здесь вопрос в человечности, в совести! Неужели мобильной группе нельзя было просто подходить к детям и, например, спросить: Есть у тебя маска с собою? Если есть, то, когда доедешь до магазина, надень её. После езжай домой и попроси родителей без острой необходимости не выходить в места скопления людей и т.п. в связи с веденным локдауном. Можно? У ребенка бы сложилось положительное отношение к сотрудникам полиции и самой мобильной группе. Но в итоге ребенка ведут домой к родителям и как злостному нарушителю составляют протокол, - поделился отец мальчика.
Мужчина намерен обратиться в мировой суд и обжаловать решение комиссии по делам несовершеннолетних.
В Бурятии произошёл скандал из-за ребёнка без маски на улице
Общество, Фото:
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