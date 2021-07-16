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В Бурятии подсчитали расходы на борьбу с COVID-19

В Бурятии подсчитали расходы на борьбу с COVID-19
Экономика, 
За 2020-2021 годы в общем потрачено почти 4,4 млрд рублей

На профилактику и снижение рисков распространения коронавируса в Бурятии за 2020-2021 годы в общем направлено почти 4,4 млрд рублей. Более 2,6 млрд рублей пришло из федерального бюджета.

Из них, по данным пресс-службы правительства Бурятии на 12 июля, в этом году уже потрачено свыше 1,1 млрд рублей.

На эти средства закуплены лекарства, тесты. Также из этих денег совершались выплаты медработникам, больницы снабжались кислородом, закупалось медицинское оборудование. Помимо этого, деньги шли и на содержание организаций здравоохранения в новых условиях.

На 363,7 млн рублей федеральной поддержки приобретены лекарства для лечения «амбулаторных» пациентов с COVID-19, оплачена медпомощь по ОМС больным коронавирусом и с подозрением на него. А также выплачены отпускные или компенсация за неиспользованный отпуск работникам медучреждений, получавшим выплаты стимулирующего характера.

Остальная сумма из республиканского бюджета (779,7 млн рублей) пошла на закупку препаратов для стационаров и амбулаторного лечения, COVID-тестов, медоборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты, кислорода и проведение кислородопроводов в стационарах. А также на соцвыплаты медикам, аренду транспорта, амбулаторных центров и гостиницы под ковидный госпиталь и содержание горячей линии минздрава.

В прошлом году на борьбу с COVID-19 в республике было направлено более 3,2 млрд рублей. Из федерального бюджета - 2,3 млрд рублей, из республиканского - 967 млн рублей.
коронавирус профилактика бюджет

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