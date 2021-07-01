В Бурятии «забыли» про День добровольного вхождения в состав России

10 лет назад праздник отмечали с невиданным размахом
Сегодня в Бурятии праздничная дата. 1 июля отмечается День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Праздник, который некогда отмечали с большим размахом, затем фактически забыли. Сегодня о нём напомнили разве что в Бурятстате.
- Отсчёт ведется от даты основания Верхнеудинского острога в 1661 году. Праздничная дата была утверждена законом Бурятии № 2562-V от 10 октября 2017 года «О праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия», - напомнили в Бурятстате.
В 2011-м 350-летие добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства стало главным событием года в республике. К этой дате был отремонтирован театр оперы и балета, построен Центральный стадион, открыт новый фонтан на Театральной площади. Прошло множество культурных событий.
1 июля 2011-го приезжал на праздник президент Владимир Путин. Он выступил на торжественном собрании в честь 350-летия в театре оперы и балета. Побывал на Центральном стадионе, где прошёл главный концерт в честь юбилейной даты. Также в тот день Путин слетал в Тугнуй в гости к девочке Даше, которой когда-то дарил новогоднее платье.
После 2011 года праздник постепенно фактически ушёл в забвение.
Любопытные факты о Бурятии от Бурятстата:
Республика Бурятия одна из самых отдаленных от столицы России республик, расстояние от Улан-Удэ до Москвы – 5519 км. Площадь республики составляет 2,05 % от общей площади территории России.
Бурятия относится к числу малочисленных регионов страны. Численность населения составляет 0,67 % от общей численности населения России. Средняя плотность населения Бурятии в настоящее время 2,8 человек на 1 кв. км. Городское население составляет 59,2 % от всего населения, сельское – 40,8 %. В столице республики проживает 44,5 % жителей республики.
Республика Бурятия является многонациональной республикой. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Бурятии проживают граждане более 130 национальностей и этнических групп.
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