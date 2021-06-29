В Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков









Работа осложняется тем, что осадки не прекращаются. А всё потому, что на территорию Бурятии пришёл так называемый южный циклон.



- Количество осадков по утренним измерениям составило до 25-30 мм — это кое-где половина месячной нормы выпало, - сообщила и.о. начальника отдела метеопрогнозов Бурятского Гидрометцентра Цыремжит Жалсанова.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 июня в Улан-Удэ





Работа осложняется тем, что осадки не прекращаются. А всё потому, что на территорию Бурятии пришёл так называемый южный циклон.- Количество осадков по утренним измерениям составило до 25-30 мм — это кое-где половина месячной нормы выпало, - сообщила и.о. начальника отдела метеопрогнозов Бурятского Гидрометцентра Цыремжит Жалсанова.Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 июня в Улан-Удэ был введён режим «Повышенная готовность» из-за угрозы паводка.

В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ представили итоги дождливого 29 июня. Ливневые воды с улиц города откачивают уже почти сутки.- Прошлой ночью на дежурство вышли 10 вакуумных машин и две мотопомпы, днём на подкрепление прибыли ещё две вакуумные машины. Всего в парке комбината по благоустройству есть 12 вакуумных машин, все работали на полную мощность вчера и сегодня, но осадков было слишком много. Также есть много разных противодействующих факторов - таких, как малое число ливневых канализаций, отсутствие достаточного количества ливневок при ремонте и строительстве новых дорог, природные аномалии в виде мощных ливней по всей стране, - сообщили в комитете городского хозяйства.29 июня с улиц города откачали почти пять тысяч кубометров воды. Вакуумки отработали две тысячи кубов, а помпы – 2,8 тысячи кубов.- К сожалению, 12-я машина уйдёт на срочный ремонт. В три часа ночи 30 июня работать начнут 11 вакуумных машин, - отметили в комитете городского хозяйства.В 21.30 часов 29 июня диспетчерская комбината по благоустройству сообщила, что водители 12-ти вакуумных машин только недавно вернулись на базу. Водители немного отдохнут и в три часа ночи снова приступят к работе по откачке ливневых вод.