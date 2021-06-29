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В Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков

В Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков
Общество, 
Дожди не прекращаются из-за южного циклона

В комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ представили итоги дождливого 29 июня. Ливневые воды с улиц города откачивают уже почти сутки.

- Прошлой ночью на дежурство вышли 10 вакуумных машин и две мотопомпы, днём на подкрепление прибыли ещё две вакуумные машины. Всего в парке комбината по благоустройству есть 12 вакуумных машин, все работали на полную мощность вчера и сегодня, но осадков было слишком много. Также есть много разных противодействующих факторов - таких, как малое число ливневых канализаций, отсутствие достаточного количества ливневок при ремонте и строительстве новых дорог, природные аномалии в виде мощных ливней по всей стране, - сообщили в комитете городского хозяйства.

29 июня с улиц города откачали почти пять тысяч кубометров воды. Вакуумки отработали две тысячи кубов, а помпы – 2,8 тысячи кубов.

- К сожалению, 12-я машина уйдёт на срочный ремонт. В три часа ночи 30 июня работать начнут 11 вакуумных машин, - отметили в комитете городского хозяйства.

В 21.30 часов 29 июня диспетчерская комбината по благоустройству сообщила, что водители 12-ти вакуумных машин только недавно вернулись на базу. Водители немного отдохнут и в три часа ночи снова приступят к работе по откачке ливневых вод.



Работа осложняется тем, что осадки не прекращаются. А всё потому, что на территорию Бурятии пришёл так называемый южный циклон.

- Количество осадков по утренним измерениям составило до 25-30 мм — это кое-где половина месячной нормы выпало, - сообщила и.о. начальника отдела метеопрогнозов Бурятского Гидрометцентра Цыремжит Жалсанова.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 июня в Улан-Удэ был введён режим «Повышенная готовность» из-за угрозы паводка.


дожди
 
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