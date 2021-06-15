Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Власти города готовятся к возможному приходу «большой воды»



Неблагоприятная гидрологическая обстановка наблюдается на реках Селенга и Уда. В связи с этим в Улан-Удэ 11 июня введён режим «Повышенная готовность», сообщили в пресс-службе мэрии.



Руководителям администраций Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов Улан-Удэ поручено предоставить информацию о населении, проживающим в зонах возможного подтопления с указанием адреса и фактическим количеством людей. Также будет организовано дежурство ответственных лиц в каждой администрации района.



Управление по ЧС Улан-Удэ обеспечивает выполнение мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведётся ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда. Параллельно идёт оповещение населения о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения населения на случай эвакуации.



Спецтехника комбината по благоустройству готова для проведения мероприятий в зонах возможного подтопления на реках Селенга и Уда, обеспечен запас песчано-гравийной смеси для отсыпки береговой зоны подтопляемой территории.



По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня уровень воды в реке Селенга составляет 186 см. За сутки этот показатель снизился на 4 см. В реке Уда уровень воды 165 см. За ночь вода «упала» на 1 см. До выхода на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять 230 см. Критическими считаются уровни в 330 и 400 сантиметров, соответственно.



Самое сильное наводнение в Улан-Удэ было в 1991 году, когда люди из затопленных домов плавали по улицам на лодках. Тогда уровень Селенги был 496 сантиметров.



Также сильное наводнение (437 см) происходило в столице Бурятии в августе 1973 года. В августе 1993 года произошло сильное наводнение в Советском районе Улан-Удэ. Максимальный подъём уровня воды в реке Селенга тогда достиг отметки 400 см. В 1998 году вода в Селенге поднялась отметки в 429 см.⠀



Если подобные наводнения повторится, то в затопляемой зоне окажется порядка 48 тысяч жителей, 13 тысяч домов, шесть школ, пять детских садов.



