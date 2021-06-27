Лучница из Бурятии отправится на Олимпийские игры

На первый план выходят психологические проблемы, связанные с развитием «третьей волны» ковида, вакцинацией и режимом тотальной самоизоляции. О том, как сберечь психологическое равновесие в этот период и почему так важно поставить прививку против коронавируса, «Байкал-Daily» побеседовал с врачом-психотерапевтом Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светланой Лубсановой