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Лучница из Бурятии отправится на Олимпийские игры

Лучница из Бурятии отправится на Олимпийские игры
Общество,  Фото:страница Светланы Гомбоевой
Для Светланы Гомбоевой это будет первая Олимпиада в карьере

Бурятская лучница Светлана Гомбоева отправится на Олимпийские игры в Токио.

Состав женской команды на Играх озвучил в интервью службе информации Олимпийского комитета России президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. По его словам, в Токио поедут Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева.

План заключительного этапа подготовки российских лучников к Олимпиаде уже подготовлен.

— Сначала шесть дней проведём в Чите, а потом переедем на такой же срок во Владивосток, где для нас переоборудуют одно из футбольных полей Дальневосточного федерального университета. На первом сборе дадим спортсменам нагрузку, постреляем в сухом климате, а вот на втором – займёмся адаптацией к жаре и высокой влажности, которые нас ждут в Японии, - сообщил Владимир Ешеев.

Он выразил надежду, что на Играх россияне смогут завоевать как минимум одну награду. В Токио наши спортсмены выступят в командных и личных соревнованиях у женщин, индивидуальном первенстве у мужчин и в миксте.

 - В 2016 году в Рио-де-Жанейро была серебряная медаль (в женских командных соревнованиях). Учитывая, что многие команды, особенно из Азии, в этом году не участвовали в международных стартах, в Токио можем завоевать, как минимум, одну награду, - отметил Владимир Ешеев.

На прошлой Олимпиаде в 2016 году серебро в составе женской российской сборной завоевала бурятская лучница Инна Степанова. После рождения ребёнка ей пока не удаётся вернуть прежнюю спортивную форму.

Светлане Гомбоевой 23 года, она родилась 8 июня 1998 года в посёлке Усть-Ордынский. Живёт и тренируется в Улан-Удэ, воспитанница центра спортивной подготовки Бурятии. Её тренируют Константин Эрдыниев и Гэрэлма Эрдыниева.

В 2018 году завоевала две серебряные медали юниорского чемпионата мира по стрельбе из лука в помещении. В 2019 году взяла серебро на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

Показывает достойные результаты в этом году. Началось всё в марте с победы на Кубке России-2021 году в Крыму. Светлана стала лучшей в личном зачёте. Участвовала она и в чемпионате России, где осталась без медалей. «К себе отношусь очень критично и всегда требую максимума. Обычно расстраиваюсь, что что-то не получается, но в этот раз я выбираю не гнобить себя», - поделилась после этого старта спортсменка.

В конце мая Светлана Гомбоева отлично выступила на втором этапе Кубка мира в Лозанне. Она выиграла золото в личном первенстве и бронзу в составе команды.

В июне Светлана стала чемпионкой Европы в составе сборной России. Победила та же команда, что отправится на Олимпийские игры (Гомбоева, Перова, Осипова).

Соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 23 по 31 июля. На лукодроме в парке Юмэносима 128 спортсменов разыграют пять комплектов наград (по две у мужчин и женщин, одна в миксте).

Финалы с участием россиян состоятся 24 июля (смешанная команда), 25 июля (женские командные соревнования), 30 июля (личное первенство у женщин), 31 июля (личное первенство у мужчин).

Ранее было объявлено, что участницей Олимпиады станет спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова, член сборной страны по боксу. Людмила проиграла во время европейской олимпийской квалификации в Париже, однако получила путёвку в Токио как лучшая в европейском рейтинге. Пока лучшее достижение Воронцовой – серебряная медаль чемпионата мира-2019, который проходил в Улан-Удэ. 
спорт стрельба из лука Олимпийские игры
 
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