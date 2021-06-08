Спортсменка из Бурятии является первым номером европейского рейтинга
Бурятская спортсменка Людмила Воронцова поедет на Олимпиаду в Токио. Об этом сообщили в федерации бокса России.
Накануне, 7 июня, на четвёртый день после возобновления европейской квалификации в Париже прошли полуфиналы и решающие поединки мини-турнира для боксёров, ранее уступивших в четвертьфиналах. Именно по итогам этих противостояний были разыграны последние олимпийские путёвки.
- Боксёрские соревнования в Токио пройдут в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти – у женщин. В столице Франции российские боксёры завоевали 10 лицензий. На Олимпийских играх в составе сборной России выступят Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг). Финальные поединки квалификации пройдут во вторник, - говорится в сообщение федерации.
На стадии 1/8 финала закончила своё выступление Людмила Воронцова (до 57 кг).
Однако ранее стало известно об отмене мировой олимпийской квалификации, на которой разыгрывались бы ещё по четыре лицензии в каждой весовой категории у мужчин и женщин. В итоге эти путёвки будут разделены между четырьмя континентами – Европа, Америка, Африка и Азия/Океания. И сейчас эта одна заветная лицензия в каждом весе будет отдана лучшему боксёру среди не отобравшихся на своих континентальных соревнованиях, согласно специальному рейтингу целевой группы МОК. Соответственно, не сумевшие завоевать лицензию в Париже и Лондоне ещё могут претендовать на поездку на Олимпийские игры в Токио.
- После долгого перерыва наша сборная показала хороший результат – отобрались все семь боксёров мужской команды, а также три девушки из пяти. Мы знаем, что отберётся Людмила Воронцова, поскольку она первый номер европейского рейтинга. Соответственно у нас точно едет на Олимпиаду 11 спортсменов, - прокомментировал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
Европейский квалификационный турнир по боксу стартовал в Париже 4 июня.
Людмила Воронцова родилась 22 февраля 1999 года в селе Петропавловка в Бурятии. В детстве занималась лёгкой атлетикой и спортивным ориентированием. В секцию бокса пришла довольно поздно – в 13 лет.
- Бокс оказался более подходящим для меня. Поскольку я пришла туда в осознанном возрасте, меня затянуло, сразу пошли результаты. Так в боксе и осталась. Сначала родные шутили, что похожу пару недель и заброшу. А потом, когда начала чего-то добиваться, все родные и близкие меня поддерживали, искали средства, чтобы я поехала на первые турниры, всячески болели за меня, - рассказывала в одном из интервью Людмила.
Спортсменка выиграла ряд турниров по юниорам, а в 2018 года на своём первом взрослом чемпионате России стала второй. Была приглашена во взрослую сборную.
В апреле 2019 году выиграла чемпионат России. В том же году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходил в Улан-Удэ. В финале Людмила уступила филиппинке Нести Петесио по раздельному решению судей. Тренерский состав российской сборной не согласился с мнением судей и подал апелляцию. Но протест был отклонён, результат боя оставлен без изменений. Федерация бокса России наградила Людмилу Воронцу наравне с победителями: она получила автомобиль и пять миллионов рублей.
Людмила Воронцова тренируется под руководством тренера Бадмы Бадмаева и является представительницей спортивного клуба «Номто».
Людмила Воронцова поедет на Олимпиаду
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