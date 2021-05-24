Лучница из Бурятии победила на этапе Кубка мира





Светлана Гомбоева воспитанница центра спортивной подготовки Бурятии. Её тренируют Константин Эрдыниев и Гэрэлма Эрдыниева.







В марте этого года Светлана выиграла Кубок России , который проходил в Крыму. Участвовала она и в чемпионате России, где осталась без медалей . «К себе отношусь очень критично и всегда требую максимума. Обычно расстраиваюсь, что что-то не получается, но в этот раз я выбираю не гнобить себя», - поделилась после спортсменка.

23 мая бурятская лучница Светлана Гомбоева выиграла в личном первенстве на втором этапе Кубка мира по стрельбе из лука «Hyundai 2021». Этап состоялся в швейцарском городе Лозанна.В полуфинале Светлана Гомбоева по итогам перестрелки победила серебряного призёра Олимпийских игр Лизу Унру из Германии.В финальном матче Светлана Гомбоева встретилась со своей коллегой по команде, серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира Ксенией Перовой. На протяжении всех трёх сетов бурятская лучница доминировала над своей именитой соперницей. Счёт встречи 6:0. Светлана Гомбоева завоевала свою первую медаль на Кубке мира, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.- Я верила в победу. Это мой первый опыт участия в Кубке мира. Я выиграла, и я очень сильно рада. Я вдохновлена работать дальше ещё больше. В полуфинале чувствовала спокойствие и хладнокровие. Я знала, что нужно включиться и начать работать. И у меня это получилось. Я прошла в финал и в финале одержала победу, – поделилась Светлана Гомбоева.