Бурятские лучники завоевали золото и два серебра Универсиады

Эрдэм Цыдыпов взял медали и в личном, и в командном зачёте
Бурятские лучники завоевали на XXX всемирной летней Универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе, три медали – одно золото и два серебра.
Отличился спортсмен из Бурятии Эрдэм Цыдыпов, который завоевал две медали. В паре с забайкальцем Бэлигто Цынгуевым Эрдэм выиграл командные соревнования в стрельбе из классического лука. В финале россияне уверенно опередили соперников из Тайваня – 5:1. Бронза – у американцев. К слову, только на этой Универсиаде командные соревнования состояли из двух человек – на всех других крупных турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпийские Игры, выступают по три спортсмена от каждой страны.
В личном первенстве Эрдэм Цынгуев также вышел в финал и стал серебряным призёром. В финале спортсмен из Бурятии уступил южнокорейцу Ву Сеоку Ли со счётом 2:6.
Также на Универсиаде выступала бурятская лучница Светлана Гомбоева. В командных соревнованиях в стрельбе из классического лука она выступала вместе с Валерией Мыльниковой из Забайкальского края. Россиянки взяли серебро. В финале они боролись с сильной командной из Южной Кореи и уступили со счётом 1:5. Бронза у украинок.
В личном первенстве девушки из России не смогли выиграть медали. Ближе всех была Валерия Мыльникова, но она осталась четвёртой.
Светлана Гомбоева поблагодарила болельщиков за поддержку.
- Интересный опыт. Лично по старту была 7, в 1/16 финала проиграла представительнице Тайбэя. Уровень волнения на этих соревнованиях зашкаливал. Не понимаю, почему. Поэтому от собственной стрельбы я не в восторге, мягко говоря. Всем спасибо за поддержку, было очень приятно, что все следят, - написала она на своей странице.
Также в Универсиаде принимала участие спортсменка из Бурятии Яна Енина, выступающая в пулевой стрельбе. Это была первая Универсиада для спортсменки.
Всего за 11 дней Универсиады были разыграны 222 комплекта наград. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте с 22 золотыми медалями, 21 серебряной и 28 бронзовыми. По количеству золотых наград всех опередили японцы, на третьем месте китайцы, четвёртые – американцы, пятые – южнокорейцы, шестые – итальянцы.
Бурятские лучники завоевали золото и два серебра Универсиады
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