Бурятские лучницы завоевали бронзовые медали Кубка мира



- классический лук женщины: Инна Степанова (СШОР №10, ЦСП) и Светлана Гомбоева (РСШОР, ЦСП);

- классический лук мужчины: Эрдэм Цыдыпов (РСШОР, ЦСП) и Баир Цыбекдоржиев (РСШОР, ЦСП);

- блочный лук женщины: Виктория Бальжанова (ЯНАО).



Женская сборная России в составе спортсменок из Бурятии Инны Степановой, Светланы Гомбоевой и Елены Осиповой из Ростовской области завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука на втором этапе Кубка мира в Швейцарии.Как сообщили в минспорта Бурятии, российские спортсменки в противостоянии за бронзу победили француженок со счетом 6:2.В составе сборной страны от Бурятии были представлены: