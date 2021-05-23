Бурятские лучницы завоевали бронзовые медали Кубка мира

Они заняли 3 место в командных соревнованиях
Женская сборная России в составе спортсменок из Бурятии Инны Степановой, Светланы Гомбоевой и Елены Осиповой из Ростовской области завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука на втором этапе Кубка мира в Швейцарии.
Как сообщили в минспорта Бурятии, российские спортсменки в противостоянии за бронзу победили француженок со счетом 6:2.
В составе сборной страны от Бурятии были представлены:
- классический лук женщины: Инна Степанова (СШОР №10, ЦСП) и Светлана Гомбоева (РСШОР, ЦСП);
- классический лук мужчины: Эрдэм Цыдыпов (РСШОР, ЦСП) и Баир Цыбекдоржиев (РСШОР, ЦСП);
- блочный лук женщины: Виктория Бальжанова (ЯНАО).
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