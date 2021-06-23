 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

В Улан-Удэ рассказали о подпольных вечеринках

В Улан-Удэ рассказали о подпольных вечеринках
Общество,  Фото:pixabay.com
Место проведения до последнего держится в секрете

В соцсетях распространяется информация, что в Улан-Удэ тусовщики проводят подпольные вечеринки, несмотря на запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Организаторы запрещённых тусовок создали специальную страницу в Instagram. Здесь заранее сообщается дата проведения вечеринки, а о месте говорят только в день мероприятия. Также оговаривается время, до которого будут впускать желающих повеселиться.

«Место будет указано в день тусы. Вход до 1:30, после вход только через direct», - говорится в одном из анонсов.

Вечеринки уже проводились по разным адресам.

С начала мая прошло уже несколько вечеринок, о них рассказали сами организаторы. Молодёжь привлекают с помощью «сарафанного» радио и розыгрышей билетов. В нехитром конкурсе желающим нужно в комментариях отметить троих друзей. Победителей выбирали рандомно с помощью специального приложения. Если участник тусовки сделает репост сообщения о вечеринке, ему дают скидку 200 рублей, без скидки стоимость входного билета составляет 500 рублей.

Накануне появился опрос, в котором организаторы интересуются, готовы ли подписчики страницы посещать вечеринки в связи с ужесточением ограничительных мер. Тех, кто не согласен, попросили объяснить, почему они так решили.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии остаётся под запретом проведение массовых мероприятий. В республике по-прежнему не работают дискотеки и танцплощадки. Ночным клубы ранее было разрешено работать только как точкам общепита.

В начале июня из-за ухудшения ситуация с коронавирусом в Бурятии приостановили работу кинотеатров, театров, фитнес-клубов, бассейнов, массажных салонов, фудкортов и мн. Др.

Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев недавно сообщил, что в третью волну коронавируса гораздо больше болеет молодёжь. По результатам эпидемиологического анализа, за неделю с 7 по 13 июня наибольший рост – почти в два раза – зарегистрирован как раз в группе 18-29 лет. 

За последние сутки коронавирус в Бурятии выявили у 258 человек. Общее число случаев заражения на 23 июня с начала пандемии достигло 42 435. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3093 койки: из них занято — 2866. Занятость коечного фонда составляет 92 %. Кроме того, в понедельник был установлен печальный рекорд – сразу 21 умерший больной ковидом за сутки. Накануне скончались 20 человек. 

В конце 2020 года в Улан-Удэ вынесли наказание по делу о гриль-баре «Фабрика», где прошла подпольная вечеринка. Она состоялась в ноябре, когда в Бурятии действовал не только запрет на массовые мероприятия, но и на работу общепита. Толпа, несмотря на запреты, вовсю веселилась на танцполе.

Врач улан-удэнского ковидного стационара тогда с горечью прокомментировала вечеринку и позвала всех, кто веселился, помочь медикам в их тяжёлой работе.

Также в конце октября в Улан-Удэ прогремела вечеринка сетевой компании, где было больше сотни человек. Все они веселились в заведении «Баран на корове». После этого инцидента деятельность кафе временно приостанавливали

коронавирус вечеринки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ушла из жизни руководитель семейского хора «Истоки»
В Бурятии ушла из жизни руководитель семейского хора «Истоки»
Общество, 23.06.2021
Вера Долженко внесла огромный вклад в сохранение культуры семейских
В Забайкалье за сутки скончались трое больных с коронавирусом
В Забайкалье за сутки скончались трое больных с коронавирусом
Общество, 23.06.2021
Общее число летальных случаев достигло 867
В Улан-Удэ рассказали о подпольных вечеринках
В Улан-Удэ рассказали о подпольных вечеринках
Общество, 23.06.2021
Место проведения до последнего держится в секрете
Юрист из Германии хочет переплыть Байкал во второй раз
Юрист из Германии хочет переплыть Байкал во второй раз
Общество, 23.06.2021
На этот Фальк Тишендорф усложнит маршрут
В пригороде Улан-Удэ прикрыли детский лагерь
В пригороде Улан-Удэ прикрыли детский лагерь
Общество, 23.06.2021
В лагере выявили нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов
Бурятия присоединилась к акции «Аист на крыше»
Бурятия присоединилась к акции «Аист на крыше»
Общество, 23.06.2021
Трогательную песню спели более 100 человек
В нацпарке в Бурятии начали расчистку лесных проездов
В нацпарке в Бурятии начали расчистку лесных проездов
Общество, 23.06.2021
Лесные дороги необходимы в  том числе для оперативного выезда на лесные пожары
В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных
В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных
Общество, 23.06.2021
Сообщается, что родители бронируют домики на Байкале и заведения в Улан-Удэ
Анита Цой показала Баира, подаренного в Иволгинском дацане
Анита Цой показала Баира, подаренного в Иволгинском дацане
Общество, 23.06.2021
Собаку певице подарили во время гастролей в Улан-Удэ
В Забайкалье установили временный мост взамен смытого
В Забайкалье установили временный мост взамен смытого
Общество, 23.06.2021
Бурные потоки воды буквально смяли прежний мост
В Улан-Удэ появятся ещё три светофора
В Улан-Удэ появятся ещё три светофора
Общество, 23.06.2021
Светофоры установят на опасных участках
Бурятия пришла на помощь Иркутской области
Бурятия пришла на помощь Иркутской области
Общество, 23.06.2021
Группировка из Бурятии поможет в тушении лесных пожаров
На Кругобайкалке временно запретили ставить палатки
На Кругобайкалке временно запретили ставить палатки
Общество, 23.06.2021
Вокруг популярных у туристов мест разгуливают медведи
В Бурятии огородили маслоприёмник, куда провалился бычок
В Бурятии огородили маслоприёмник, куда провалился бычок
Общество, 23.06.2021
Ограждение установили, чтобы подобных случаев больше не было  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^