В Улан-Удэ рассказали о подпольных вечеринках

В соцсетях распространяется информация, что в Улан-Удэ тусовщики проводят подпольные вечеринки, несмотря на запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.
Организаторы запрещённых тусовок создали специальную страницу в Instagram. Здесь заранее сообщается дата проведения вечеринки, а о месте говорят только в день мероприятия. Также оговаривается время, до которого будут впускать желающих повеселиться.
«Место будет указано в день тусы. Вход до 1:30, после вход только через direct», - говорится в одном из анонсов.
Вечеринки уже проводились по разным адресам.
С начала мая прошло уже несколько вечеринок, о них рассказали сами организаторы. Молодёжь привлекают с помощью «сарафанного» радио и розыгрышей билетов. В нехитром конкурсе желающим нужно в комментариях отметить троих друзей. Победителей выбирали рандомно с помощью специального приложения. Если участник тусовки сделает репост сообщения о вечеринке, ему дают скидку 200 рублей, без скидки стоимость входного билета составляет 500 рублей.
Накануне появился опрос, в котором организаторы интересуются, готовы ли подписчики страницы посещать вечеринки в связи с ужесточением ограничительных мер. Тех, кто не согласен, попросили объяснить, почему они так решили.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии остаётся под запретом проведение массовых мероприятий. В республике по-прежнему не работают дискотеки и танцплощадки. Ночным клубы ранее было разрешено работать только как точкам общепита.
В начале июня из-за ухудшения ситуация с коронавирусом в Бурятии приостановили работу кинотеатров, театров, фитнес-клубов, бассейнов, массажных салонов, фудкортов и мн. Др.
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев недавно сообщил, что в третью волну коронавируса гораздо больше болеет молодёжь. По результатам эпидемиологического анализа, за неделю с 7 по 13 июня наибольший рост – почти в два раза – зарегистрирован как раз в группе 18-29 лет.
За последние сутки коронавирус в Бурятии выявили у 258 человек. Общее число случаев заражения на 23 июня с начала пандемии достигло 42 435. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3093 койки: из них занято — 2866. Занятость коечного фонда составляет 92 %. Кроме того, в понедельник был установлен печальный рекорд – сразу 21 умерший больной ковидом за сутки. Накануне скончались 20 человек.
В конце 2020 года в Улан-Удэ вынесли наказание по делу о гриль-баре «Фабрика», где прошла подпольная вечеринка. Она состоялась в ноябре, когда в Бурятии действовал не только запрет на массовые мероприятия, но и на работу общепита. Толпа, несмотря на запреты, вовсю веселилась на танцполе.
Врач улан-удэнского ковидного стационара тогда с горечью прокомментировала вечеринку и позвала всех, кто веселился, помочь медикам в их тяжёлой работе.
Также в конце октября в Улан-Удэ прогремела вечеринка сетевой компании, где было больше сотни человек. Все они веселились в заведении «Баран на корове». После этого инцидента деятельность кафе временно приостанавливали.
Врач улан-удэнского ковидного стационара тогда с горечью прокомментировала вечеринку и позвала всех, кто веселился, помочь медикам в их тяжёлой работе.
Также в конце октября в Улан-Удэ прогремела вечеринка сетевой компании, где было больше сотни человек. Все они веселились в заведении «Баран на корове». После этого инцидента деятельность кафе временно приостанавливали.