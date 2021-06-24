В Бурятии повторены антирекорды COVID-19

Печальные рекорды по числу заражений COVID-19 и по количеству смертей повторены за одни сутки
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 281 человека. Из них 101 в Улан-Удэ.
Повторён печальный рекорд по числу заражённых за сутки. Осенью, во вторую волну коронавируса, был впервые зафиксирован этот максимальный показатель – 281 больной. Однако, судя по сегодняшней ситуации, и этот рекорд, вероятнее всего, будет побит.
Эпидобстановка в Бурятии ухудшается уже пятую неделю. Скачки заболеваемости в последние дни налицо: для сравнения, вчера заболел 281 человек, за день до этого 258, до этого было +255, +247, +243, +235, +226, +223, +217, +212, +205, +190, +170, + +140, +130, +110 соответственно. При этом сейчас вирус более заразный – если прежде один больной заражал двух-трёх человек, то сейчас уже до 10-15. Болеют все, даже маленькие дети и младенцы.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 42 716. Из них 52% (22 207) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 40 218 человек, или 94%. Накануне вылечились 112 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 626 человек.
Умер за последние сутки сразу 21 больной ковидом, и это также повторение антирекорда. 21 больной скончался также в этот понедельник, 21 июня. Это максимальное число смертей за сутки за всё время с начала пандемии. Прежде долгое время летальные исходы были единичными и не превышали даже 10 смертей за день. За всё время в Бурятии скончались 1087 пациентов с коронавирусом.
Число госпитализированных больных растёт стремительными темпами и приближается к трём тысячам. На сегодня в стационарах республики лечатся 2 963 пациента с коронавирусом и подозрением на него. За сутки их стало больше на 97 человек.
В отделениях реанимации находится 171 пациент (+4 за сутки). Из них всего 89 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 128 пациентов (из них старше 65-ти лет – 63).
Ковидные койки разворачивают с каждым днём, хотя скоро Бурятия уже может достигнуть потолка. На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3197 коек (+104 за сутки). Из них занято – 2963, свободно – 234 коек. Занятость коечного фонда составляет 92%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят уже 15 569 человек. Здесь ежедневный рост идёт на тысячи, так, за минувшие сутки прибавилось более 1,2 тыс человек.
Число контактных лиц составляет 14 759 человек.
Всего в республику поставлено 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 164 081 человек, это составляет 38% от плана и 22% от взрослого населения. Завершили вакцинацию (привито вторым компонентом) 127 509 человек, это 29,5% от плана. Остаток вакцины составляет 20 969 доз.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится строгий локдаун. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий. Полный перечень организаций, которые продолжат работу и которые будут закрыты, - по ссылке.
Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. На территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим: наказать смогут и за отсутствие маски на улице. При этом в эти две недели будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озёр Щучье и Гусиное.
«Все сидим дома, детей не отпускаем!», - призвал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.
При этом глава заверил, что продлевать карантин дольше чем на две недели власти не намерены.
На эти две недели локдауна горячую воду в Улан-Удэ отключать не будут.
В Бурятии готовятся к обязательной вакцинации, республика ждёт только согласования от Москвы.
В Бурятии ранее возникла проблема дефицита медицинского кислорода для больниц. Поэтому министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов в Красноярске договорился о дополнительных поставках кислорода.
В Улан-Удэ парки открыты только для прохода работающих горожан.
При этом соцсетях распространяется информация, что в Улан-Удэ тусовщики проводили подпольные вечеринки, несмотря на запреты.
Также сообщается, что родители готовились к подпольным выпускным.
В Бурятии повторены антирекорды COVID-19
Общество, Фото:
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