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В Улан-Удэ на период локдауна не будут отключать горячую воду

В Улан-Удэ на период локдауна не будут отключать горячую воду
Власть,  Фото:pixabay.com
Об этом заявил глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на период двухнедельного локдауна сохранится горячая вода.

- У нас в городе не будет отключаться горячая вода. Продлеваем этот период. Затем встанет вопрос с ремонтом сетей, но сейчас горячая вода будет, - заверил глава Бурятии.

По графику, отключение горячей воды для жителей, подключенных к ТЭЦ-1, должно было состояться ещё в этот понедельник, 21 июня. Однако было объявлено о переносе отключения.

Жёсткий локдаун объявлен с 27 июня по 11 июля. Будет запрещена деятельность практически всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ и пр. Дети до 14 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет введён повсеместный масочный режим.

Глава Бурятии призвал всех жителей проявить сознательность и «сидеть дома, не отпускать никуда детей».

- Ситуация такая, что, к сожалению, иных мер принять невозможно. Только самое жёсткое ограничение поможет. Только все вместе, только максимально ответственно подойдя к этой ситуации, мы сможем её переломить, - заявил Алексей Цыденов.

Полный список тех предприятий, кто продолжит работу в эти две недели, а кто должен закрыться, - по ссылке.

Накануне глава Бурятии заверил, что продлевать карантин дольше чем на две недели власти не намерены.

глава Бурятии Алексей Цыденов горячее водоснабжение
 
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