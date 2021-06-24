В Бурятии объявили повсеместный масочный режим
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии объявили о двухнедельном локдауне с 27 июня по 11 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов дал некоторые разъяснения о принимаемых мерах. В частности, он заявил, что вводится повсеместный масочный режим, за нарушение которого грозит административная ответственность.
Маски жители обязаны носить не только в помещениях и общественном транспорте, но и на улице.
- Если человек идёт без маски – попадёт под административную ответственность, - сказал Алексей Цыденов.
Он попросил жителей Бурятии ответственно отнестись к принимаемым мерам и тех, кто не будет работать в эти две недели, не выходить на улицу. По словам главы, только так удастся сломить сложившуюся ситуацию с коронавирусом.
- Уважаемые земляки, чтобы помочь врачам спасать ваши здоровье и жизнь, чтобы не допустить ухудшения ситуации такой, когда бизнес закроется глубоко и надолго, чтобы переломить ситуацию и начать больше выздоравливать, чем заболевать, прошу всех две недели посидеть дома самим, пусть родители сидят. Не ездите никуда к родственникам, не ездите к друзьям, сидите дома. Не выпускайте детей на улицу, пусть тоже посидят дома. Давайте мы переломим ситуацию, полумеры не помогают. Давайте мы жёсткими мерами, но быстро и резко улучшим ситуацию. Вместе мы справимся, - сказал Алексей Цыденов.
За последнее время в республике с каждым днём увеличивается число больных коронавирусом. Так, 22 июня это было + 258, днём ранее + 247, +243, +235 и т.п. Бьёт рекорды смертность – в понедельник скончались сразу 15 больных с коронавирусом, во вторник – 21, в среду – 20, за весь период скончались 1066 человек. Общее число случаев заражения на 23 июня в Бурятии составляет 42 435.
Полный список того, какие предприятия продолжат работу в локдаун, а какие закроются, - по ссылке.
Жителей Бурятии обязали носить маски на улице
Общество, Фото:
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