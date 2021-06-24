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Бурятия договорилась о поставках жизненно необходимого кислорода

Бурятия договорилась о поставках жизненно необходимого кислорода
Общество, 
Ежедневно в больницах тратят около 20 тонн кислорода

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в республике существует проблема дефицита медицинского кислорода для больниц. Он также сообщил, что министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов в Красноярске заключает договор на дополнительные поставки кислорода.

- Мы напряжённо идём, но я думаю, что в ближайшие три дня проблема с кислородом будет полностью решена, - сказал Алексей Цыденов. – Мы сейчас тратим порядка 20 тонн кислорода в сутки.

Вчера вечером Антон Виноградов на своей странице в Facebook написал о проделанной работе.

- Сегодня провёл переговоры с руководством Минпромторга Красноярского края и руководством Красноярского машиностроительного завода. Благодаря слаженной работе правительства с Полпредством Бурятии договорились по ежесуточным поставкам 26 тонн жидкого кислорода в медицинские учреждения Республики Бурятия, который так важен сейчас! – сообщил министр промышленности.

Он отметил, что минпромторг Бурятии оказывает поддержку в ещё большем производстве собственного медицинского кислорода на предприятиях республики. Планируется заключение предметного соглашения в области промышленного производства между Красноярским краем и Бурятией.

- Большое спасибо коллегам из Красноярского края! – заключил Антон Виноградов.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии объявили о введении локдауна на две недели – с 27 июня по 11 июля. Это связано с ухудшение ситуации с коронавирусом. На этот период приостанавливают работу всех предприятий, за исключением медицинских и аптечных организаций; организаций с товарами первой необходимости; предприятий с непрерывным циклом работы; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Глава республики призвал жителей на этот период сидеть дома, не ходить в гости, не выпускать детей на улицу. Также введён повсеместный масочный режим, защитные маски необходимо носить даже на улице. За нарушение грозит штраф. 
медицинская помощь коронавирус больница профилактика
 
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