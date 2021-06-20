В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественного транспорта

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В работе используется профессиональное оборудование



В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с COVID-19 в Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественного транспорта.



Компанией «Биофарм технолоджи» с 16 июня организована обработка общественного транспорта. В работе используется профессиональное оборудование, которое распыляет и наполняет пространство специальным дезинфицирующим средством. Оно не оставляет пятен и не вызывает аллергии.



- Ежедневно обрабатывается порядка 120 автобусов частных перевозчиков, 55 автобусов МУП «Городские маршруты», 47 трамвайных вагонов. Обработка автобусов частных перевозчиков осуществляется на 4 точках города и проводится бесплатно, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Кроме того, транспортными предприятиями проводится дезинфекция поручней и проветривание салонов на конечных остановках.

