В Бурятии готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса

В республике уже определяют, сколько вакцин необходимо для обязательной прививочной кампании



В Бурятии официально подтвердили планы по введению обязательной вакцинации от коронавируса.



- Управление Роспотребнадзора по Бурятии прорабатывает вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача по республике Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения против коронавирусной инфекции, - сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора.



В первую очередь, должен быть определён контингент, подлежащий вакцинации, а также необходимый объём вакцин для успешного проведения прививочной кампании.



Специалисты работают над этими вопросами. Управление Роспотребнадзора проинформирует, как только будет принято решение.



Регионы России ранее начали потихоньку вводить обязательную вакцинацию. Первой оказалась Москва. С 15 июня в столице обязали привить от коронавируса 60% работников сфер, где приходится взаимодействовать с людьми. Это ЖКХ, фитнес-индустрия и массовые мероприятия, образование, здравоохранение, общественный транспорт, включая такси, общепит, индустрия красоты, развлечений и бытовых услуг.



Поставить прививку теперь должны не менее 60% работников организации или учреждения под ответственность работодателя. Отказаться от вакцинации можно только по медицинским показаниям. В случае если организация не выполнит предписание, владельцу грозит штраф. В Москве это штраф до 1 млн руб. для организации и 50 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей, сообщает РБК.



Пример Москвы поддержали ещё несколько регионов – Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская область.

