Пропускной режим введён в двух бурятских сёлах

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Связано это с ростом числа больных коронавирусом



На границе двух сельских поселений Закаменского района организовали круглосуточный пункт контроля. Об этом сообщили в администрации района.



- В связи с ростом зарегистрированных больных новой коронавирусной инфекцией решением районного оперативного штаба вводятся ограничительные мероприятия в сёлах Баянгол и Мыла. На границе указанных сельских поселений с 19 июня будет организован круглосуточный пункт контроля, - сообщили здесь.



Попасть в Баянгол и Мылу с 19 июня можно будет только по прописке (временному проживанию), а также неотложным службам. «Выехать оттуда появится возможность только после особого распоряжения главы Закаменского района Сергея Гонжитова», - говорится в официальных группах администрации района в соцсети.



«За новостями, касающимися работы пунктов контроля, следите в ленте наших официальных групп», - заключили в администрации.

