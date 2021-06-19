Горожане не могут записаться на приём к платным врачам
В Бурятии частные клиники приостанавливают приём пациентов. Улан-удэнцы жалуются, что не могут записаться в платные медцентры на приём к педиатру, лору и другим специалистам. В некоторых учреждениях уже появились объявления об изменении графика приёма, при этом сообщалось о сокращённом времени приёма. А также о приостановлении планового приёма пациентов.
«Приём взрослых пациентов осуществляется при острой форме патологии, обострении хронического заболевания. Временно приостановлен плановый приём», - сообщили в одной из клиник.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике действую серьёзные ограничительные меры. Закрыты парки, театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
На сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 41 433, суточный прирост составил 235 человек. Число летальных случаев пациентов с COVID-19 составляет 998, за последние сутки скончались 12 человек.
В Бурятии частные клиники приостанавливают приём
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего на воде погибло восемь человек
Она посвящена Дню города
Мужчина получил условный срок
Молодому человеку грозит до двух лет колонии
В селе ищут свидетелей произошедшего
Музей откроется во второй половине дня
Рыбак утонул в начале прошлой недели
Врачи призывают родителей беречь своих детей
Ремонт продлится до июля
Продолжаем путешествие по Баргузинской долине вместе с фотокорреспондентом «Байкал-Daily» Сергеем Тарасенко. Смотрите в этом выпуске: усть-баргузинские рыбаки, музеи Баргузина, праздник в Шапеньково, солончаки у Большого Алгинского озера, Суво — живописное село у подножия «саксонского замка».
Возбуждено уголовное дело
Это первый визит президента Российской академии наук Александра Сергеева в регион
Президента Российской академии наук Александра Сергеева заинтересовали разработки бурятских учёных
В районе состоялось совещание по вопросам аварийности, связанной с наездами на животных
Военные покажут возможности техники