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В Бурятии частные клиники приостанавливают приём

В Бурятии частные клиники приостанавливают приём
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожане не могут записаться на приём к платным врачам

В Бурятии частные клиники приостанавливают приём пациентов. Улан-удэнцы жалуются, что не могут записаться в платные медцентры на приём к педиатру, лору и другим специалистам. В некоторых учреждениях уже появились объявления об изменении графика приёма, при этом сообщалось о сокращённом времени приёма. А также о приостановлении планового приёма пациентов.

«Приём взрослых пациентов осуществляется при острой форме патологии, обострении хронического заболевания. Временно приостановлен плановый приём», - сообщили в одной из клиник.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике действую серьёзные ограничительные меры. Закрыты парки, театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

На сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 41 433, суточный прирост составил 235 человек. Число летальных случаев пациентов с COVID-19 составляет 998, за последние сутки скончались 12 человек.

коронавирус
 
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