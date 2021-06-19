 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 июня

18 июня

Популярное

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди детей

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Врачи призывают родителей беречь своих детей

В третью волну коронавируса в Бурятии возросло число больных среди детей. Заболевание у детей протекает в более тяжёлых формах, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

- Призываем родителей беречь своих детей, не посещать места массового скопления людей, сократить социальные контакты, соблюдать все меры безопасности, вакцинироваться. Берегите себя и своих близких! – обратилась к жителям республики врач-педиатр Мария Ишеева.



Как сообщал «Байкал-Daily», 22 мая на базе пульмонологического отделения детской республиканской клинической больницы по улице Модогоева развернули ковидный стационар на 115 коек. 17 июня здесь открылись дополнительные 80 коек.

На утро 19 июня в республике зарегистрировано 41 432 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Суточный прирост составил 235 больных. На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2721 коек: занято – 2539, свободно – 182 койки. Занятость коечного фонда составляет 93,3%. 

В республике действуют серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

По цветущей Баргузинской долине
По цветущей Баргузинской долине
Общество, 19.06.2021
Продолжаем путешествие по Баргузинской долине вместе с фотокорреспондентом «Байкал-Daily» Сергеем Тарасенко. Смотрите в этом выпуске: усть-баргузинские рыбаки, музеи Баргузина, праздник в Шапеньково, солончаки у Большого Алгинского озера, Суво — живописное село у подножия «саксонского замка».
В Улан-Удэ прошла встреча делегации РАН с ведущими институтами Сибирского отделения академии
В Улан-Удэ прошла встреча делегации РАН с ведущими институтами Сибирского отделения академии
Общество, 19.06.2021
Это первый визит президента Российской академии наук Александра Сергеева в регион  
Президента Российской академии наук заинтересовали разработки бурятских учёных
Президента Российской академии наук заинтересовали разработки бурятских учёных
Общество, 19.06.2021
Александру Сергееву рассказали об экспресс-тестах для диагностики инсульта, искусственной коже и других разработках  
В Бурятии фермеров предупредили об ответственности за скот на дорогах
В Бурятии фермеров предупредили об ответственности за скот на дорогах
Общество, 19.06.2021
В районе состоялось совещание по вопросам аварийности, связанной с наездами на животных
Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа
Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа
Общество, 19.06.2021
Женщина оговорила супруга, который не дал ей денег на спиртное
Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»
Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»
Общество, 19.06.2021
Жюри даже не стали смотреть номер до конца 
В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
Общество, 19.06.2021
Общее число летальных случаев приближается к тысяче
Гиревики Бурятии поздравили врачебно-физкультурный диспансер
Гиревики Бурятии поздравили врачебно-физкультурный диспансер
Общество, 19.06.2021
Видеопоздравление спортсмены записали, находясь на чемпионате России
В Бурятии местами ожидаются грозы
В Бурятии местами ожидаются грозы
Общество, 19.06.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +25
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Юного Коммунара
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Юного Коммунара
Общество, 18.06.2021
Из-за ремонта дороги изменена схема движения маршрута №57

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^