В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди детей





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Минздрав Республики Бурятия (@minzdrav_03)



Как сообщал «Байкал-Daily», 22 мая на базе пульмонологического отделения детской республиканской клинической больницы по улице Модогоева развернули ковидный стационар на 115 коек. 17 июня здесь открылись дополнительные

На утро 19 июня в республике зарегистрировано



В республике действуют серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.



Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до



Как сообщал «Байкал-Daily», 22 мая на базе пульмонологического отделения детской республиканской клинической больницы по улице Модогоева развернули ковидный стационар на 115 коек. 17 июня здесь открылись дополнительные 80 коек.

На утро 19 июня в республике зарегистрировано 41 432 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Суточный прирост составил 235 больных. На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2721 коек: занято – 2539, свободно – 182 койки. Занятость коечного фонда составляет 93,3%.В республике действуют серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна , в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

В третью волну коронавируса в Бурятии возросло число больных среди детей. Заболевание у детей протекает в более тяжёлых формах, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.- Призываем родителей беречь своих детей, не посещать места массового скопления людей, сократить социальные контакты, соблюдать все меры безопасности, вакцинироваться. Берегите себя и своих близких! – обратилась к жителям республики врач-педиатр Мария Ишеева.