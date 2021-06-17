В Бурятии перед фотоловушкой гуляли медведица с медвежатами







Всего на территории национального парка «Тункинский» обитает порядка 150 медведей.



Также перед камерой решили попозировать два благородных оленя.



- Всю неделю отдел охраны во главе с Алексеем Бардашовым производили осмотр отснятого материала. На одной из камер, установленных в Туранском инспекторском участке в местности Большой Харагол, были запечатлены два благородных оленя. Они облюбовали поляну и устроили фотосессию, которая длилась несколько дней. Фотоловушка произвела несколько сот фотографий, - рассказали в нацпарке. – Благородный олень красив, шаг его легок, у него стройная осанка, благородный взгляд, мудрые, умные и пронзительные глаза. Он гордо несёт свои большие и ветвистые рога – его красу и оружие.







