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В Бурятии перед фотоловушкой гуляли медведица с медвежатами

В Бурятии перед фотоловушкой гуляли медведица с медвежатами
Общество,  Фото:нацпарк "Тункинский"
Медвежата, которых сняла фотоловушка, уже подросшие

Сотрудники национального парка «Тункинский» в Бурятии поделились новыми кадрами с фотоловушек. Фотоловушки позволяют государственным инспекторам и отделу охраны животного мира наблюдать за животными в их естественной среде обитания.

Так, перед камерой прогулялась семья из трёх медведей.

- Весна этого года богата на встречи с медведями. И наш парк не исключение. Одна из фотоловушек запечатлела прогулку медведицы и двумя медвежатами. Медвежата уже подросшие, им более одного года. Медвежата могут оставаться при матери вплоть до трёхлетнего возраста, - рассказали сотрудники Тункинского нацпарка.

 
Всего на территории национального парка «Тункинский» обитает порядка 150 медведей.

Также перед камерой решили попозировать два благородных оленя.

- Всю неделю отдел охраны во главе с Алексеем Бардашовым производили осмотр отснятого материала. На одной из камер, установленных в Туранском инспекторском участке в местности Большой Харагол, были запечатлены два благородных оленя. Они облюбовали поляну и устроили фотосессию, которая длилась несколько дней. Фотоловушка произвела несколько сот фотографий, - рассказали в нацпарке. – Благородный олень красив, шаг его легок, у него стройная осанка, благородный взгляд, мудрые, умные и пронзительные глаза. Он гордо несёт свои большие и ветвистые рога – его красу и оружие.



Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Баргузинском районе Бурятии лесопользователь встретил медведицу с озорными медвежатами.

Также в том же Баргузинском районе медведица с двумя медвежатами пришли на кордон Монахово, где работают инспекторы нацпарка.

В Тункинском районе фотоловушка сняла самца косули с аномальными рогами.

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