 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

Житель Бурятии запечатлел медведицу с озорными медвежатами

Житель Бурятии запечатлел медведицу с озорными медвежатами
Общество, 
Медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево. ВИДЕО

В Баргузинском районе Бурятии лесопользователь встретил медведицу с озорными медвежатами. Об этом случае рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Мужчина, двигаясь по дороге общего пользования в сторону посёлка Курбулик, сперва заметил медведицу.

- Сначала мы заметили только медведицу, а потом услышали шорох и увидели двух медвежат, которые спустились с дерева и устремились к ней. Скорее всего, медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево, а мама ждала своих малышей внизу. В прошлом году мы также встречали эту медведицу с медвежатами, - поделился лесопользователь Александр Дробышев.



Лесники отмечают, что медведица не проявляет агрессию, а лишь наблюдает со стороны. Специалисты просят сохранять спокойствие при виде диких животных и не подходить к ним близко.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии в последнее время участились случаи выхода медведей к людям.

Недавно в том же Баргузинском районе медведица с двумя медвежатами пришли на кордон Монахово, где работают инспекторы нацпарка. 
медведь дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии запечатлел медведицу с озорными медвежатами
Житель Бурятии запечатлел медведицу с озорными медвежатами
Общество, 16.06.2021
Медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево. ВИДЕО
В Бурятии врачи рассказали о кровохаркании при коронавирусе
В Бурятии врачи рассказали о кровохаркании при коронавирусе
Общество, 16.06.2021
В редких случаях у больных ковидом может возникнуть даже спутанность сознания
В Бурятии запечатлели косулю с уникальными рогами
В Бурятии запечатлели косулю с уникальными рогами
Общество, 16.06.2021
Один рог у косули состоит как бы из двух полноценных рогов. ВИДЕО
В Братске полицейская собака нашла пропавшего ребёнка
В Братске полицейская собака нашла пропавшего ребёнка
Общество, 16.06.2021
Мальчик гулял по дворам с психически больным человеком
В Бурятии медведи стали чаще выходить к людям
В Бурятии медведи стали чаще выходить к людям
Общество, 16.06.2021
С начала года принято несколько решений об отстреле медведей
В Бурятии военных медиков наградили за борьбу с COVID-19
В Бурятии военных медиков наградили за борьбу с COVID-19
Общество, 16.06.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с церемонии награждения военных медиков
В СИЗО в Улан-Удэ провели конкурс пирогов
В СИЗО в Улан-Удэ провели конкурс пирогов
Общество, 16.06.2021
Также состоялись спортивные соревнования
На Левом берегу в Улан-Удэ строят дорогу к амбулатории
На Левом берегу в Улан-Удэ строят дорогу к амбулатории
Общество, 16.06.2021
Сейчас дорожники устанавливают бордюрные камни
В школе в Бурятии неправильно хранили крупы
В школе в Бурятии неправильно хранили крупы
Общество, 16.06.2021
Возбуждено административное дело
В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные
В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные
Общество, 16.06.2021
Заражаются беременные пациентки преимущественно от своих близких
В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям
В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям
Общество, 16.06.2021
Медведица и её детёныши прошли по территории кордона инспекторов нацпарка
В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость коронавирусом
В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость коронавирусом
Общество, 16.06.2021
В стационарах и амбулаторно лечатся почти 10,5 тысяч жителей Бурятии
В Улан-Удэ завершили строительство школы
В Улан-Удэ завершили строительство школы
Общество, 16.06.2021
Современное здание школы №40 построили взамен снесённого

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^