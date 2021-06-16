Житель Бурятии запечатлел медведицу с озорными медвежатами









Лесники отмечают, что медведица не проявляет агрессию, а лишь наблюдает со стороны. Специалисты просят сохранять спокойствие при виде диких животных и не подходить к ним близко.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии в последнее время



Недавно в том же Баргузинском районе

Лесники отмечают, что медведица не проявляет агрессию, а лишь наблюдает со стороны. Специалисты просят сохранять спокойствие при виде диких животных и не подходить к ним близко.Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии в последнее время участились случаи выхода медведей к людям Недавно в том же Баргузинском районе медведица с двумя медвежатами пришли на кордон Монахово , где работают инспекторы нацпарка.

В Баргузинском районе Бурятии лесопользователь встретил медведицу с озорными медвежатами. Об этом случае рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Мужчина, двигаясь по дороге общего пользования в сторону посёлка Курбулик, сперва заметил медведицу.- Сначала мы заметили только медведицу, а потом услышали шорох и увидели двух медвежат, которые спустились с дерева и устремились к ней. Скорее всего, медвежата увлеклись игрой и забрались на дерево, а мама ждала своих малышей внизу. В прошлом году мы также встречали эту медведицу с медвежатами, - поделился лесопользователь Александр Дробышев.