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В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость коронавирусом

В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В стационарах и амбулаторно лечатся почти 10,5 тысяч жителей Бурятии

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 217 человек. Из них в Улан-Удэ 76.

Третья волна коронавируса, официально признанная в Бурятии в конце мая, продолжает разрастаться. Сегодняшний показатель – максимальный с осени, со времени второй волны. Так, если вчера коронавирус подтвердили у 217 человек, за день до этого прирост был +212 заражённых, до этого +205, +190, +170, + +140, +130, +110 соответственно. Ежедневные скачки заболеваемости налицо. А ведь совсем недавно, в начале мая, заболеваемость была в десять раз ниже – всего чуть более 20 заражённых ежедневно. Ситуация осложняется тем, что сейчас ковид изменил характер течения, у больных чаще и быстрее развиваются осложнения. К слову, печальный рекорд, поставленный осенью – 281 заразившийся за сутки.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии выросло до 40 748. Из них 54% (21 510) приходится на жителей Улан-Удэ.

По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели 39 406 человек, или 96%. Накануне вылечились сразу 395 пациентов, что намного больше показателей прежних дней.

Летальные исходы продолжают происходить ежедневно. С середины октября в Бурятии было всего несколько дней, когда никто из ковидных больных не умирал. Накануне же скончались сразу семь пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Бурятии умерли 972 человека.

В стационарах республики сегодня получают лечение 2221 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Это на 65 больше, чем днём ранее. При этом совсем недавно госпитализированных больных было меньше тысячи.

Количество пациентов в отделениях реанимации за сутки выросло на семь – до 133 пациентов. Из них старше 65 лет только 74 человека. На ИВЛ находится 91 пациент (из них старше 65 лет – 49).

С каждым днём в Бурятии приходится разворачивать всё больше ковидных коек. Только за сутки их стало больше на 113. На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2471 коек: занято – 2221, свободно – 250 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,9%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 8206 человек (всего пару дней назад было меньше семи тысяч).

Число контактных лиц – 9500 человек. Рост за сутки – более 640 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Закаменском и Иволгинском районах Бурятии до 30 июня приостановили работу все организации общественного питания и детские сады.

По всей Бурятии действуют серьёзные временные ограничительные меры. Так, закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов.

Художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий пожаловался, что запрещены не только спектакли, но даже репетиции.

Многих улан-удэнцев особенно расстроило закрытие парков и скверов.

Несмотря на разрастание третьей волны коронавируса и действующие запреты, организации общепита Бурятии продолжают проводить ночные вечеринки.

В Бурятии растёт число беременных, больных COVID-19.

COVID-19 меняет свою клиническую картину, сообщила накануне глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова. Нынешние пациенты всё чаще нуждаются в кислородной поддержке.

Ситуация в Бурятии с коронавирусом оценивается как крайне неблагополучная, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство предлагает вводить гибкий график работы.

Организатора концерта группы Artik & Asti, где нарушали антиковидные правила, в Улан-Удэ оштрафовали на 50 тысяч.

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