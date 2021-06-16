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В Улан-Удэ худрук театра пожаловался на запрет на репетиции

В Улан-Удэ худрук театра пожаловался на запрет на репетиции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые ограничения вызвали недоумение у художественного руководителя Русского драмтеатра

Художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий сообщил, что теперь запрещены не только спектакли, но даже репетиции.

- В довесок к тому, что театрам Улан-Удэ запретили работать на зрителя, так ещё отказали нам во внутренней работе - все репетиции отменили, - поделился Сергей Левицкий на своей странице в соцсети.

Это решение явно вызвало у него недоумение.

- Транспорт общественный забит битком, в поликлиниках очереди на ПЦР змейкой в три шеренги, люди буквально на головах друг у друга в коридорах по 2,5 метра шириной, рестораны, бары, торговые центры - все работает. Но остановить свою деятельность должны именно театры, - грустно подвёл он итог.

Запрет на репетиции, как выяснилось, не обусловлен случаями заболеваниями внутри коллектива. В Русском драмтеатре подхватил коронавирус только один человек, он не из творческого состава.

Театр имени Бестужева, как и все прочие местные театры, досрочно закрыл сезон из-за введённых ограничительных мер. С 12 июня прекратили работу все театры и кинотеатры. Последним спектаклем в этом сезоне для Русского драмтеатра стал «Звёздный мальчик» (6+) по мотивам сказки Оскара Уайльда.

Также в Бурятии временно закрыли фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов. Меры связаны с резким скачком заболеваемости коронавирусом. 
Русский драмтеатр коронавирус
 
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