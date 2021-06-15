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В разгар пандемии в Улан-Удэ продолжаются вечеринки

В разгар пандемии в Улан-Удэ продолжаются вечеринки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприятия общепита проводят массовые увеселительные мероприятия и нарушают режим работы

На заседании республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции подвели итоги рейдов за минувшие выходные, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Несмотря на разрастание третьей волны коронавируса и действующие запреты, организации общепита продолжают проводить ночные вечеринки.

Также кафе и бары нарушают режим работы. Сейчас в республике все организации общепита обязаны закрываться в 23 часа вечера.

- За выходные нарушения режима работы предприятий выявлены в ресторане «Мохито» по ул. Балтахинова. В этом заведении требования эпидемиологической службы нарушаются неоднократно. Также в ночное время продолжили работу кафе HYPE по проспекту 50-летия Октября, кафе «Влад» по ул. Пищевой, кафе «БирХаус» по ул. Тулаева, кафе «Сам зашел» по ул. Толстого, бар «69» по ул. Ключевская, - сообщили в правительстве Бурятии.

Проведение массовых мероприятий зафиксировано в баре «Родной» по проспекту Строителей, кафе «Султан» по ул. Бабушкина.

- Также по итогам дневных и вечерних рейдов в пятницу несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции выявлено в организациях общепита: кафе «Этно», «Есть охота», «Сугтаа», «Сушист», «Влад», «Султан», в буузной «Шэнэхэн», в закусочной ИП Цырендашиев. Сотсавлены протоколы об административном правонарушении, - сообщили в правительстве республики.

Всего за сутки составлено 116 протоколов в отношении физических и юридических лиц. Рейды по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции продолжаются.

За последние сутки в Бурятии скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, а занятость коечного фонда остается высокой и составляет 91%. Накануне коронавирус подтвердили сразу у 212 жителей Бурятии – такие показатели прежде фиксировали только во вторую волну, осенью. А ведь в начале мая суточный прирост был в десять в раз меньше.

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