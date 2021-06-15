Минздрав Бурятии: «COVID-19 меняет свою клиническую картину»

Нынешние пациенты всё чаще нуждаются в кислородной поддержке
В Бурятии, где разрастается третья волна коронавируса, мобилизована вся система здравоохранения, медики работают в напряжённом режиме. На сегодня в стационарах республики находятся 2156 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Мы сейчас столкнулись с тем, что коронавирусная инфекция всё чаще идет с осложнённой пневмонией, и пациенты нуждаются в кислородной поддержке. COVID-19 меняет свою клиническую картину, - отметила министр.
Ко всем точкам в ковидных стационарах, где это возможно, подводят кислород. Идёт работа по созданию запаса аппаратов вентиляции лёгких.
- Если осенью прошлого года этого количества реанимационных коек хватало даже на пике заболеваемости, то сейчас необходимо дополнительно создавать, - продолжила Евгения Лудупова. – Осенняя волна показала, что тот запас кислородных точек был в принципе даже в некоторых случая излишним. Сегодня же поступают пациенты, которые требуют обязательного кислородоснабжения.
Ковидных коек в Бурятии с каждым днём приходится разворачивать всё больше.
- Сегодня открываем ещё 111 коек во всех районах республики и в Улан-Удэ. Сегодня будет открыто отделение на втором этаже на 26 коек в городской больнице № 4. Мы к концу недели откроем там ещё койки с кислородоснабжением – до 30 коек. Городская больница № 4 вся с кислородом. И дополнительно ещё по корпусу - нам выделены средства, и завершается в ускоренные сроки ремонт, там мы дополнительно в каждой палате на первом этаже сделали туалеты, чтобы было удобно пациентам, санузлы. Также идёт активное завершение ремонта, и с 17 числа с обеда начнёт функционировать на 85 коек два этажа больницы на Модогоева. Первый этаж – мы сделали вход с другой стороны: будет продолжаться ремонт, в течение месяца строители должны завершить ремонт отделения первого этажа. 85 коек с кислородом, самое главное, - рассказала министр здравоохранения Бурятии.
В Бурятии сейчас выделены средства на скорейшее установление дополнительных точек кислорода, поскольку поступают пациенты, которые требуют обязательного кислородоснабжения,
- По резервам коечного фонда на сегодня. Максимально использованы все крупные стационары. БСМП полностью переведена на работу под ковидный госпиталь. Дополнительно присоединён социльный центр «Светлый», там уже находятся 40 пациентов. Дополнительно туда кислородные точки заводятся для того, чтобы иметь резерв коечного фонда. Согласно личному решению Алексея Самбуевича (Цыденова, главы Бурятии – ред.), выделены средства на скорейшее установление дополнительных точек кислорода. Сейчас третья волна показывает – к сожалению, потребность ещё выросла, - отметила министр.
Дополнительно будут установлены кислородные точки во втором блоке госпиталя ветеранов войн, в учреждении «Светлый».
- Увеличиваем кислородные точки в Иволгинской центральной районной больнице. У нас с конца мая в Иволгинском районе идёт большой рост, в Закаменском, Иволгинском, поэтому для этих районов меняем подходы, расширяем коечный фонд с кислородоснабжением, - заключила Евгения Лудупова.
В региональном правительстве уточнили, что для закупки новых аппаратов ИВЛ, реанимационных мониторов и реанимационных кроватей и кислородных концентраторов из республиканского бюджета выделено свыше 200 млн рублей. На сегодняшний день идут работы по созданию 52 коек с кислородным снабжением в Иволгинской центральной районной больнице. Дополнительно кислородом снабжают коечный фонд в стационаре в пос. Светлый и в отделении госпиталя ветеранов войн на Пирогова.
Как сообщал «Байкал-Dailу», за последние сутки в Бурятии скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, а за всё время коронавирус забрал жизни 964 человек. Накануне ковид подтвердили сразу у 212 жителей Бурятии – такие показатели прежде фиксировали только во вторую волну, осенью. А ведь в начале мая суточный прирост был в десять в раз меньше – чуть более 20 больных ежедневно.
Минздрав Бурятии: «COVID-19 меняет свою клиническую картину»
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