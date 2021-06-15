Улан-удэнцев расстроило закрытие парков и скверов

Горожане недоумевают, где им дышать свежим воздухом и отдыхать
Накануне в Бурятии объявили о дополнительных ограничениях, которые будут действовать до 1 июля. Судя по постам в соцсетях улан-удэнцев больше всего расстроило закрытие парков и скверов.
Горожане оставляют гневные комментарии:
«Нет, ну ладно аттракционы, развлечения там всякие, но скверы-то зачем? Что уж совсем-то, даже элементарно в 43-м люди ходят через парк, кто на работу, кто куда, теперь что в круг ходить?»
«Ну, конечно, зачем детям свежий воздух на каникулах»
«Детям что делать на каникулах, даже парки закрыли, это вообще уже»
«Что, в парках люди один на одном сидят? Там социальная дистанция как надо, а вот общественный транспорт - наоборот»
«А парки-то в чём виноваты»
«Где дышать свежим воздухом старикам, беременным и деткам? Одних лечат, других калечат»
«Какая глупость - закрывать парки. Как раз на свежем воздухе надо гулять, в 2 м друг от друга на всякий случай»
«Дети второй год дома. Ужас просто»
«Парки зачем закрывать? Наоборот, воздух нужен!»
«Маршрутки забиты, полное безобразие. А пустые парки, где можно, соблюдая изоляцию, подышать - закрывают»
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 15 июня, в Бурятии были приняты дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. Закрыли парки, скверы и общественные зоны. Вход для несовершеннолетних в торговые центры ограничен.
Работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим. Приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах). Исключение – члены сборной Бурятии, которые готовятся к соревнованиям.
Приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организационно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий.
Прекратили работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объёма профилактических мер и по предварительной записи.
Между тем, заболеваемость коронавирусом растёт стремительными темпами. В Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили сразу у 212 человек.
В прошлом году парки в Бурятии уже закрывали. Запрет на их посещение действовал с 30 марта по 11 июня 2020 года.
Улан-удэнцев расстроило закрытие парков и скверов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Собранные деньги будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам
Гран-при конкурса завоевал еравнинский ансамбль
Большинство автолюбителей ругаются на других водителей
Сезон закрылся досрочно из-за разрастания коронавируса
Гаубичный дивизион уничтожил «противника», прорвавшего оборону. ВИДЕО
Настоятель дацана помолился за участницу Олимпийских игр из Бурятии
Найденные дикие котята оказались слепыми, без мамы
Даши Намдаков пришёл на презентацию книги хирурга с мировым именем Юрия Козлова
Власти города готовятся к возможному приходу «большой воды»
Ситуация с коронавирусом ухудшается стремительными темпами
Мобильные группы по соблюдению антиковидных мер выходят в рейды ежедневно
Количество вызовов увеличилось в 1,5 раза
Певица Зара в финале призналась, что она большая поклонница Бадма-Ханды Аюшеевой
Уроженка Бурятии Калерия Рыльская служила в легендарном полку, который называли «ночными ведьмами»
В Иркутской области горит почти 35 тысяч га леса