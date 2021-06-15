 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

Улан-удэнцев расстроило закрытие парков и скверов

Улан-удэнцев расстроило закрытие парков и скверов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане недоумевают, где им дышать свежим воздухом и отдыхать

Накануне в Бурятии объявили о дополнительных ограничениях, которые будут действовать до 1 июля. Судя по постам в соцсетях улан-удэнцев больше всего расстроило закрытие парков и скверов.

Горожане оставляют гневные комментарии:

«Нет, ну ладно аттракционы, развлечения там всякие, но скверы-то зачем? Что уж совсем-то, даже элементарно в 43-м люди ходят через парк, кто на работу, кто куда, теперь что в круг ходить?»
«Ну, конечно, зачем детям свежий воздух на каникулах»
«Детям что делать на каникулах, даже парки закрыли, это вообще уже»
«Что, в парках люди один на одном сидят? Там социальная дистанция как надо, а вот общественный транспорт - наоборот»
«А парки-то в чём виноваты»
«Где дышать свежим воздухом старикам, беременным и деткам? Одних лечат, других калечат»
«Какая глупость - закрывать парки. Как раз на свежем воздухе надо гулять, в 2 м друг от друга на всякий случай»
«Дети второй год дома. Ужас просто»
«Парки зачем закрывать? Наоборот, воздух нужен!»
«Маршрутки забиты, полное безобразие. А пустые парки, где можно, соблюдая изоляцию, подышать - закрывают»

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 15 июня, в Бурятии были приняты дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. Закрыли парки, скверы и общественные зоны. Вход для несовершеннолетних в торговые центры ограничен. 

Работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим. Приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах). Исключение – члены сборной Бурятии, которые готовятся к соревнованиям.

Приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организационно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий.

Прекратили работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объёма профилактических мер и по предварительной записи.

Между тем, заболеваемость коронавирусом растёт стремительными темпами. В Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили сразу у 212 человек

В прошлом году парки в Бурятии уже закрывали. Запрет на их посещение действовал с 30 марта по 11 июня 2020 года. 
парки отдыха сквер коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»
Жителей Бурятии призывают присоединиться к акции «Свеча памяти»
Общество, 15.06.2021
Собранные деньги будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам
В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив
В Бурятии выбрали лучший хоровой коллектив
Общество, 15.06.2021
Гран-при конкурса завоевал еравнинский ансамбль
В Бурятии назвали долю ругающихся за рулём водителей
В Бурятии назвали долю ругающихся за рулём водителей
Общество, 15.06.2021
Большинство автолюбителей ругаются на других водителей
В Улан-Удэ Русский драмтеатр завершил сезон «Звёздным мальчиком»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр завершил сезон «Звёздным мальчиком»
Общество, 15.06.2021
Сезон закрылся досрочно из-за разрастания коронавируса
Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии
Прямой наводкой: «Акации» уничтожили «противника» в Бурятии
Общество, 15.06.2021
Гаубичный дивизион уничтожил «противника», прорвавшего оборону. ВИДЕО
Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой
Людмила Воронцова посетила дацан перед Олимпиадой
Общество, 15.06.2021
Настоятель дацана помолился за участницу Олимпийских игр из Бурятии
Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула
Жители Бурятии нашли, предположительно, детёнышей манула
Общество, 15.06.2021
Найденные дикие котята оказались слепыми, без мамы
Снимок произведения Даши Намдакова украсил книгу знаменитого хирурга
Снимок произведения Даши Намдакова украсил книгу знаменитого хирурга
Общество, 15.06.2021
Даши Намдаков пришёл на презентацию книги хирурга с мировым именем Юрия Козлова
Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка ввели в Улан-Удэ
Общество, 15.06.2021
Власти города готовятся к возможному приходу «большой воды»
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
В Бурятии число случаев коронавируса за сутки выросло до 212
Общество, 15.06.2021
Ситуация с коронавирусом ухудшается стремительными темпами
Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски
Улан-удэнцы в разгар третьей волны коронавируса игнорируют маски
Общество, 15.06.2021
Мобильные группы по соблюдению антиковидных мер выходят в рейды ежедневно
В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности
В Улан-Удэ «скорые» работают на пределе возможности
Общество, 15.06.2021
Количество вызовов увеличилось в 1,5 раза
Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»
Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»
Общество, 15.06.2021
Певица Зара в финале призналась, что она большая поклонница Бадма-Ханды Аюшеевой
В Бурятии улицу назовут именем легендарной лётчицы
В Бурятии улицу назовут именем легендарной лётчицы
Общество, 15.06.2021
Уроженка Бурятии Калерия Рыльская служила в легендарном полку, который называли «ночными ведьмами»
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.06.2021
В Иркутской области горит почти 35 тысяч га леса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^