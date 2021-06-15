В Бурятии из-за коронавируса просят гибкий график работы

Ситуация в Бурятии с коронавирусом оценивается как крайне неблагополучная. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- С 19-й недели текущего года – пять недель прошло – мы находимся в состоянии подъёма заболеваемости коронавирусом. Ситуация оценивается как крайне неблагополучная, рост продолжается. За прошедшую 23-ю неделю недельный рост заболеваемости составил порядка 50%. Надо сказать, за предыдущие две недели прирост заболеваемости тоже был 45-50%. По-прежнему группы, которые чаще всего инфицируются, те же самые – это практически всё взрослое население – от 18 до 65+, - отметила она.
Елена Кузьмина добавила, что в последнее время в возрастной группе «18-29 лет» прирост выше, чем в других группах.
- Анализ показал, что там большей частью студенты. Это тоже объяснимо, поскольку большинство проживают в общежитиях. То есть условия проживания не способствуют разобщению. В связи с этим, с учётом этой возрастной группы, управление на штабе давало предложения провести профилактические меры в отношении данной категории. В частности, завершить учебный процесс ранее, максимально какие-то предметы перевести на дистанционный вид работы. По социальным группам сейчас невозможно выделить какие-то отдельные группы, поскольку у нас болеют и работающие, и служащие, и прочее население, куда мы относим неработающие категории граждан, - продолжила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике.
Она отметила, что хотелось бы верить: «мы находимся сейчас на пике заболеваемости».
Представители Роспотребнадзора предложили вводить в республике гибкий график работы – для разобщения потоков людей на работе и в общественном транспорте.
- За последние сутки у нас было 212 заболевших человек. По уровню заболеваемости мы практически выровнялись с уровнем октября-ноября прошлого года. В данной ситуации, поскольку процесс активно развивается, крайне важно соблюдение всех профилактических мер, о которых мы говорим постоянно. Нами даны предложения на штабе в отношении граждан, которые ездят на работу на общественном транспорте, ввести гибкий график работы, чтобы как-то разобщить людей, чтобы меньше людей было в транспорте, на остановках и так далее, - сказала Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Dailу», за последние сутки в Бурятии скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, а за всё время коронавирус забрал жизни 964 человек. Накануне ковид подтвердили сразу у 212 жителей Бурятии – такие показатели прежде фиксировали только во вторую волну, осенью. А ведь в начале мая суточный прирост был в десять в раз меньше – чуть более 20 больных ежедневно.
При этом COVID-19 меняет свою клиническую картину. Нынешние пациенты, в отличие от осенней второй волны коронавируса, всё чаще нуждаются в кислородной поддержке.
Накануне, 15 июня в Бурятии были приняты дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. Закрыли парки, скверы и общественные зоны. Вход для несовершеннолетних в торговые центры ограничен.
Работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим. Приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах). Исключение – члены сборной Бурятии, которые готовятся к соревнованиям.
Приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организационно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий.
Прекратили работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объёма профилактических мер и по предварительной записи.
Ещё ранее в Бурятии были закрыты театры и кинотеатры, аттракционы, детские игровые зоны, фудкорты в ТРЦ, а сами торговые центры теперь работают только до 20 часов.