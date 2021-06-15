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В Бурятии растёт число беременных, больных COVID-19

В Бурятии растёт число беременных, больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
О тревожной ситуации рассказала глава минздрава Бурятии

В Бурятии число беременных женщин, больных коронавирусом, продолжает расти. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- К сожалению, число беременных продолжает увеличиваться. Сегодня утром был штаб, и число беременных опять выросло на 40 человек. Сегодня 60 коек в городском перинатальном центре открыты для лечения больных ковидом беременных женщин и родивших, - отметила она.

59 из этих 60 мест на сегодня заняты в городском перинатальном центре.

Четыре женщины находятся в сложной ситуации.

- Мы ежедневно – утром и вечером проводим консультации с НМИЦ Кулакова (Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова – прим. ред.). Динамика у них идёт положительная, все средства и силы нацелены в первую очередь на спасение и детей, и беременных. Мы ведём анализ каждого случая – это семейные очаги. Просьба от наших медицинских работников – беременных надо беречь, ограничить от общения с маленькими детьми, чтобы было минимум контактов, потому что здесь две жизни, - обратилась к жителям республики министр.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили сразу у 212 человек. Заболеваемость разрастается стремительными темпами. 
коронавирус беременные
 
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