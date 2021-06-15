О тревожной ситуации рассказала глава минздрава Бурятии
В Бурятии число беременных женщин, больных коронавирусом, продолжает расти. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- К сожалению, число беременных продолжает увеличиваться. Сегодня утром был штаб, и число беременных опять выросло на 40 человек. Сегодня 60 коек в городском перинатальном центре открыты для лечения больных ковидом беременных женщин и родивших, - отметила она.
59 из этих 60 мест на сегодня заняты в городском перинатальном центре.
Четыре женщины находятся в сложной ситуации.
- Мы ежедневно – утром и вечером проводим консультации с НМИЦ Кулакова (Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова – прим. ред.). Динамика у них идёт положительная, все средства и силы нацелены в первую очередь на спасение и детей, и беременных. Мы ведём анализ каждого случая – это семейные очаги. Просьба от наших медицинских работников – беременных надо беречь, ограничить от общения с маленькими детьми, чтобы было минимум контактов, потому что здесь две жизни, - обратилась к жителям республики министр.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили сразу у 212 человек. Заболеваемость разрастается стремительными темпами.
В Бурятии растёт число беременных, больных COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рабочие выполнили ямочный ремонт четырёхкилометровой дороги
О тревожной ситуации рассказала глава минздрава Бурятии
Горожане недоумевают, где им дышать свежим воздухом и отдыхать
Саженцы посадили у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны
В республике подвели итоги операции «Мотоцикл»
Собранные деньги будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам
Гран-при конкурса завоевал еравнинский ансамбль
Большинство автолюбителей ругаются на других водителей
Сезон закрылся досрочно из-за разрастания коронавируса
Гаубичный дивизион уничтожил «противника», прорвавшего оборону. ВИДЕО
Настоятель дацана помолился за участницу Олимпийских игр из Бурятии
Найденные дикие котята оказались слепыми, без мамы
Даши Намдаков пришёл на презентацию книги хирурга с мировым именем Юрия Козлова
Власти города готовятся к возможному приходу «большой воды»
Ситуация с коронавирусом ухудшается стремительными темпами