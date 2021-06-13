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В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по боевому самбо

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований

В Бурятии прошёл XXV Всероссийский турнир по боевому самбо памяти погибших сотрудников ОМОН Росгвардии.

В этом году на турнир в Улан-Удэ съехались самбисты из спортивных федераций Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Тюменской, Амурской, Нижегородской, Новосибирской областей, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Алтайского краев и республик Алтай и Хакасия, а также бойцы спецподразделений. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов.

Открыл турнир начальник управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов, он поздравил присутствующих и личный состав с открытием турнира и пожелал успехов в поединках.

- Мастерство, демонстрация характера и силы духа, а также честная и бескомпромиссная борьба – вот традиционные составляющие нашего турнира. Желаю всем участникам соревнований захватывающих поединков, высоких результатов и побед в финальных схватках, - сказал Сергей Гатилов.

На турнире было разыграно 28 комплектов медалей в 7 весовых категориях.

По итогам турнира самбисты Росгвардии Бурятии завоевали три золотые медали, одну серебряную и четыре бронзовых медалей.

Также родственниками погибших сотрудников были учреждены и вручены спортсменам специальные призы: «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший боец», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике. 

При исполнении служебных обязанностей погибли 11 сотрудников отряда мобильного особого назначения. Ранения получили 255 бойцов, 21 сотрудник стал инвалидом вследствие военных травм. 
спорт боевое самбо
 
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