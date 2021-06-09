В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки

Третья волна коронавируса в республике удерживает высокий темп
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирусом заразились 110 человек. Из них в Улан-Удэ 36.
Заболеваемость по-прежнему держится на высоком уровне. Четвёртый день подряд в Бурятии выявляют более 100 больных COVID-19. Так, если вчера было 110 новых больных, за день до этого +109, до этого +112, +107, +94, +95, +92, +88, +87 и т.д. При этом всего месяц назад ситуация была спокойная: так, 8 мая было всего 22 заражённых. Ухудшение началось после длительных майских выходных, а в конце мая власти Бурятии официально признали третью волну коронавируса.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 39 484. Из них 54% (21 099) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 37 778 человек, или 95%. Накануне коронавирус победили 154 жителя Бурятии.
Летальные исходы по-прежнему происходят каждый день. За вчерашний день умерли четверо больных COVID-19. Всего же с начала пандемии скончались 927 пациентов.
Число госпитализированных больных на днях перевалило за тысячу человек. За последние сутки их стало больше сразу на 180 человек. На сегодня в стационарах республики лежат 1390 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1091.
В отделениях реанимации находится 95 пациентов (днём ранее было 84). Из них почти половина моложе пенсионного возраста: старше 65 лет – 55 человек. На ИВЛ находятся 59 пациентов (из них старше 65-ти –36).
Ковидных коек за сутки прибавилось на 229. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1572 койки: занято – 1390, свободно – 182 койки. Занятость коечного фонда составляет 88 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3623 человека.
Круг контактных лиц составляет 6169 человек (на 262 больше, чем днём ранее).
Как сообщал «Байкал-Dailу», два дня назад Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. Они коснулись, например, общепита (кафе и рестораны обязаны закрываться в 23 часа, а рассадка за столом не более четырёх человек вместе шести прежних). Вузы и ссузы переходят на дистанционный режим. Работодателей просят отправить как можно больше сотрудников на дистанционку. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выпустил специальное обращение к жителям, в котором, в частности, заявил: «Больницы заняты все» и «ковид отныне касается всех, вне зависимости от возраста».
В Бурятии вновь запустили ковидные такси.
Также возобновил работу волонтёрский штаб. Больные могут заказать доставку продуктов и лекарств на дом.
Республиканская клиническая больница имени Семашко приостановила плановую госпитализацию из-за высокой занятости коечного фонда для лечения больных COVID-19.
Молебны, родовые обряды «обоо тахилга» и другие религиозные события в июне запрещены как массовые мероприятия.
Жители Бурятии активно сообщают о ковидных нарушениях на номер 112. Мобильные группы проводят проверки по этим обращениям.
Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как спасти Бурятию от коронавируса.
В Улан-Удэ для борьбы с COVID-19 увеличили число автобусов – чтобы максимально разобщить пассажиропоток.
В Бурятии выявили 110 заразившихся коронавирусом за сутки
Общество, Фото:
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