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В Бурятии запретили молебны и «обоо тахилга»

В Бурятии запретили молебны и «обоо тахилга»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебны и «обоо тахилга» подпадают под запрет как массовые мероприятия

На совещании республиканского оперштаба принято решение об отмене в Бурятии всех республиканских массовых мероприятий, запланированных на июнь.

Такие же меры касаются религиозных мероприятий: молебнов, семейно-родовых обрядов и поклонений «обоо тахилга», «тайлган» и т.д., которые традиционно проходят в июне.

Основанием для принятия такого решения стал опыт прошлого года и повторяющиеся случаи инфицирования в этом году после участия людей в обрядах.

- Прошу к этому внимательно и ответственно отнестись. Молиться можно из дома, это подтверждает наша Буддийская традиционная Сангха и все, кто является посвященным в религиозные, духовные дела, - сказал в своём обращении к жителям Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

Обращение к жителям Бурятии сделала и Буддийская традиционная Сангха России:

- Уважаемые верующие! Обращаемся к вам в надежде на ваш разум и заботу о собственном здоровье и здоровье своих близких: пожалуйста, оставайтесь дома! Особенно это касается лиц старше 65 лет, а также прихожан с хроническими заболеваниями. Ламы, которые проводят молебны на обоо, прочитают хуралы за вас, а при возможности организуют трансляции в интернете. Помните, что если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесёт вам больше пользы, чем присутствие на молебне в окружении множества людей в такое неспокойное время, - говорится в обращении.

Как сообщал «Байкал-Dailу», третий день подряд в Бурятии выявляют более ста заболевших коронавирусом. Третья волна COVID-19 усиливается. 
коронавирус профилактика молебен буддизм шаманизм
 
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