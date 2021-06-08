Жители Бурятии активно сообщают о ковидных нарушениях

Общество, Фото: правительство Бурятии

Чаще всего жители жалуются на несоблюдение масочного режима



Мобильные группы проводят проверки по фактам обращений жителей Бурятии на номер 112, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Всего с момента начала работы мобильных групп в диспетчерскую службу 112 поступило 608 обращений от жителей республики о нарушениях профилактических мер в организациях торговли, общепита и на общественном транспорте. По всем обращениям проводится проверка.



Больше всего обращений связано с несоблюдением масочного режима в общественном транспорте, на втором месте по числу обращений – нарушения масочного режима в торговых центрах.



В Улан-Удэ и районах республики продолжают рейды дневные и вечерние группы. Только в столице Бурятии за минувшие сутки проверками охвачено 208 объектов торговли, сферы услуг и общественного питания. Проведено 198 профилактических бесед с горожанами. В отношении нарушителей составлено 18 протоколов, материалы направлены в суд.



На общественном транспорте работают отдельные мобильные группы. Совместно с сотрудниками ДПС они проверяют соблюдение водителями и пассажирами масочного режима.



- Продолжается работа по обеспечению профилактических мер в предприятиях общепита. К административной ответственности будут привлечены должностные лица, не обеспечившие дезинфекционный режим, условия для дистанцирования в кафе «Сугтаа», «Пекинская утка», «Моjito», «Шашлыкoff», «Бухен Хаус», - сообщили в правительстве Бурятии.



