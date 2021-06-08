 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения

Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Геннадий Онищенко рассказал, что спасёт Бурятию от COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как спасти Бурятию от коронавируса. Об этом сообщает ИА «Политика сегодня».

Как сообщал «Байкал-Daily», республика сейчас занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга. За последние сутки коронавирус выявили у 109 человек. Накануне умерли сразу шесть больных COVID-19. 

Для снижения темпов роста заболеваемости члены оперативного республиканского штаба приняли ряд решений по усилению ограничительных мер

«Геннадия Онищенко не удивил всплеск заболеваний в республике. У бурятских властей не было другого выбора, кроме как вернуть изрядно поднадоевшие местным жителям ограничения. Самое главное, что регион не могут полностью изолировать от страны, а всё остальное можно перетерпеть, убеждён парламентарий», - говорится в материале издания «Политика сегодня».

- Полностью закрытых регионов у нас нет и не будет, это невозможно. А то, что они ввели ограничения, это нормальная практика для нашего времени, ничего нового в этом нет. Я, правда, пока с ними [бурятами] не говорил. Вот завтра поговорю, — предупредил накануне Онищенко.

Учёный уже высказывал точку зрения, согласно которой вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной. Онищенко не изменил своим принципам и на этот раз: спасти Бурятию от COVID-19 могут только прививки «Спутником V» или «ЭпиВакКороной», заверил он.

- У нас [в этой области] есть два законодательства: по иммунопрофилактике и трудовое. Вакцинация от коронавируса – это элемент вашей техники безопасности. Как рабочему на производстве выдают защитную одежду и очки, так и всем остальным нужно быть привитыми. Это должно быть условием трудового договора, что вы, в случае подъёма заболеваемости COVID-19 или гриппа, обязаны привиться, чтобы ваше предприятие не тратило деньги на ваше лечение. По этому направлению у нас неисчерпаемые возможности, которые сегодня не используются, — посетовал депутат.

Он добавил, что поменять структуру трудовых договоров нужно в таких сферах, как общественное питание, торговля, медицина, журналистика и транспорт. «Работников этих сфер нужно прививать без излишних рефлексий на тему прав человека», — подытожил Онищенко.

В 2013 году Геннадий Онищенко, который тогда был главным санитарным врачом, побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Власть, 08.06.2021
Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район
Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»
Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»
Власть, 08.06.2021
Алексей Цыденов обратился со специальным обращением к жителям в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом
Прокуратура проверит, как потратили деньги на развитие территорий у Байкала
Прокуратура проверит, как потратили деньги на развитие территорий у Байкала
Власть, 08.06.2021
Поручение о проверке отдал заместитель Генпрокурора России
Прокуратура Бурятии обнаружила «волны» на дороге
Прокуратура Бурятии обнаружила «волны» на дороге
Власть, 08.06.2021
Автомобили на асфальтовых «волнах» легко могут опрокинуться
В Бурятии ошибся заказчик строительства спортплощадки
В Бурятии ошибся заказчик строительства спортплощадки
Власть, 07.06.2021
Заказчик ошибся при установлении дополнительных требований к подрядчику
В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили срок ареста
В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили срок ареста
Власть, 07.06.2021
Жаргал Цыбиков проведёт в СИЗО почти всё лето
Врио главы Тунки заказал пиджак в национальном стиле
Врио главы Тунки заказал пиджак в национальном стиле
Власть, 07.06.2021
Дизайнер-модельер Дыжит Мантурова воссоздала костюм тункинских бурят
В Бурятии прокуратура подала апелляцию по делу Жамбалова
В Бурятии прокуратура подала апелляцию по делу Жамбалова
Власть, 07.06.2021
Гособвинение запрашивало для Баира Жамбалова более жёсткое наказание
Уроженка Бурятии стала первым замминистра здравоохранения Забайкалья
Уроженка Бурятии стала первым замминистра здравоохранения Забайкалья
Власть, 07.06.2021
Ранее она занимала должность заведующей приёмного отделения в читинской больнице
Главный санврач Бурятии призвал сократить все массовые мероприятия
Главный санврач Бурятии призвал сократить все массовые мероприятия
Власть, 07.06.2021
Сергей Ханхареев просит сделать правильный выбор между развлечениями и здоровьем
Глава Бурятии сообщил о продуктивных итогах Петербургского форума
Глава Бурятии сообщил о продуктивных итогах Петербургского форума
Власть, 07.06.2021
На полях Петербургского экономического форума решали вопросы от сборки судов в Бурятии до захода в Улан-Удэ крупнейшего застройщика страны
В Бурятии власти района незаконно расторгли договор аренды
В Бурятии власти района незаконно расторгли договор аренды
Власть, 07.06.2021
Администрация района решила незаконно лишить земли арендатора
В Бурятии экс-замруководителя Госстройжилнадзора получила новую должность
В Бурятии экс-замруководителя Госстройжилнадзора получила новую должность
Власть, 06.06.2021
Ирина Ахандаева возглавила региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ
Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение по «Чистому воздуху»
Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение по «Чистому воздуху»
Власть, 04.06.2021
В федеральный проект «Чистый воздух» попадут два города и один посёлок Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^