Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения

Геннадий Онищенко рассказал, что спасёт Бурятию от COVID-19
Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как спасти Бурятию от коронавируса. Об этом сообщает ИА «Политика сегодня».
Как сообщал «Байкал-Daily», республика сейчас занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга. За последние сутки коронавирус выявили у 109 человек. Накануне умерли сразу шесть больных COVID-19.
Для снижения темпов роста заболеваемости члены оперативного республиканского штаба приняли ряд решений по усилению ограничительных мер.
«Геннадия Онищенко не удивил всплеск заболеваний в республике. У бурятских властей не было другого выбора, кроме как вернуть изрядно поднадоевшие местным жителям ограничения. Самое главное, что регион не могут полностью изолировать от страны, а всё остальное можно перетерпеть, убеждён парламентарий», - говорится в материале издания «Политика сегодня».
- Полностью закрытых регионов у нас нет и не будет, это невозможно. А то, что они ввели ограничения, это нормальная практика для нашего времени, ничего нового в этом нет. Я, правда, пока с ними [бурятами] не говорил. Вот завтра поговорю, — предупредил накануне Онищенко.
Учёный уже высказывал точку зрения, согласно которой вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной. Онищенко не изменил своим принципам и на этот раз: спасти Бурятию от COVID-19 могут только прививки «Спутником V» или «ЭпиВакКороной», заверил он.
- У нас [в этой области] есть два законодательства: по иммунопрофилактике и трудовое. Вакцинация от коронавируса – это элемент вашей техники безопасности. Как рабочему на производстве выдают защитную одежду и очки, так и всем остальным нужно быть привитыми. Это должно быть условием трудового договора, что вы, в случае подъёма заболеваемости COVID-19 или гриппа, обязаны привиться, чтобы ваше предприятие не тратило деньги на ваше лечение. По этому направлению у нас неисчерпаемые возможности, которые сегодня не используются, — посетовал депутат.
Он добавил, что поменять структуру трудовых договоров нужно в таких сферах, как общественное питание, торговля, медицина, журналистика и транспорт. «Работников этих сфер нужно прививать без излишних рефлексий на тему прав человека», — подытожил Онищенко.
В 2013 году Геннадий Онищенко, который тогда был главным санитарным врачом, побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ.
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Власть, Фото:
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