Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, но и во всех районах
Лекарства и продукты первой необходимости могут заказать жители Бурятии с лёгкой формой COVID-19, лечащиеся на дому. В республике возобновлена работа волонтёрского штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Пациентам с коронавирусной инфекцией, получающим лечение в амбулаторных условиях, необходимо строго соблюдать требование по самоизоляции, оставаться дома на период лечения. Если требуются дополнительные медицинские обследования, жителям Улан-Удэ предоставляется ковидное такси. Такси вызывает лечащий врач.
- Волонтёры оказывают помощь поликлиникам в развозе льготных лекарств, а также готовы помочь купить продукты и лекарства, доставить до дома тем, кто не может выйти из дома - одиноко проживающим, болеющим ковид, гражданам, контактным с заболевшими ковид, одиноко проживающим пожилым людям, - рассказала заместитель министра спорта и молодежной политики республики Татьяна Парпаева.
Обратиться за помощью, а также стать волонтёром можно, позвонив по номеру «горячей линии» 37-95-29.
Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, а также во всех районах республики.
Также министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии пролонгировало сотрудничество с крупными сетевыми компаниями о возобновлении работы телефонов по доставке продуктов питания для больных COVID-19 и контактных лиц.
Как сообщал «Байкал-Dailу», третий день подряд в Бурятии выявляют более ста заражённых ковидом.
В Бурятии больные COVID-19 могут заказать лекарства и продукты на дом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, но и во всех районах
Влажную уборку советуют делать до трёх раз в день
Исключение сделано только для нескольких отделений
Молебны и «обоо тахилга» подпадают под запрет как массовые мероприятия
Видео с нерпой снял госинспектор
Композитор Лудуб Очиров участвует в фестивале «Таврида»
Также проводятся внутренние и внешние отделочные работы
Согласно экологическому рейтингу, ситуация в республике лучше, чем в соседних регионах
Новые сказочные арт-объекты находятся на горе
40 высокоточных копий листов уникального памятника представили в Кызыле
Накануне лесных пожаров не было
В Улан-Удэ пройдёт форум «Армия-2021»
Меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической обстановки
В Улан-Удэ ожидается прохладная погода
Общество, 07.06.2021
Жителям республики покажут современное кино, искусство и дизайн европейской страны