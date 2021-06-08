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В Бурятии больные COVID-19 могут заказать лекарства и продукты на дом

В Бурятии больные COVID-19 могут заказать лекарства и продукты на дом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, но и во всех районах

Лекарства и продукты первой необходимости могут заказать жители Бурятии с лёгкой формой COVID-19, лечащиеся на дому. В республике возобновлена работа волонтёрского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Пациентам с коронавирусной инфекцией, получающим лечение в амбулаторных условиях, необходимо строго соблюдать требование по самоизоляции, оставаться дома на период лечения. Если требуются дополнительные медицинские обследования, жителям Улан-Удэ предоставляется ковидное такси. Такси вызывает лечащий врач.

- Волонтёры оказывают помощь поликлиникам в развозе льготных лекарств, а также готовы помочь купить продукты и лекарства, доставить до дома тем, кто не может выйти из дома - одиноко проживающим, болеющим ковид, гражданам, контактным с заболевшими ковид, одиноко проживающим пожилым людям, - рассказала заместитель министра спорта и молодежной политики республики Татьяна Парпаева.

Обратиться за помощью, а также стать волонтёром можно, позвонив по номеру «горячей линии» 37-95-29.

Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, а также во всех районах республики.

Также министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии пролонгировало сотрудничество с крупными сетевыми компаниями о возобновлении работы телефонов по доставке продуктов питания для больных COVID-19 и контактных лиц.

Как сообщал «Байкал-Dailу», третий день подряд в Бурятии выявляют более ста заражённых ковидом.
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