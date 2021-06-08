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Крупнейшая больница Бурятии приостановила плановую госпитализацию

Крупнейшая больница Бурятии приостановила плановую госпитализацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Исключение сделано только для нескольких отделений

В Улан-Удэ республиканская клиническая больница имени Семашко приостановила плановую госпитализацию. Исключение – несколько отделений.

- Согласно приказу 443-од от 5 июня, в связи с ухудшением эпидситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19, высокой занятостью коечного фонда для лечения больных COVID-19 республиканская клиническая больница имени Семашко приостанавливает плановую госпитализацию, кроме больных в отделения микрохирургии глаза, онкогематологических больных и больных, находящихся на заместительной почечной терапии, - сообщили в медучреждении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за разрастания коронавируса с каждым днём разворачивают всё больше ковидных коек. Недавно также прекратилась плановая госпитализация в Центр восточной медицины – там начнут лечить больных коронавирусом. 

К 11 июня планируется вновь развернуть ковидные койки в госпитале ветеранов войн.

С 1 июня вновь начала оказывать помощь пациентам с коронавирусом БСМП

Третий день подряд в Бурятии выявляют более ста заражённых ковидом.

коронавирус больница РКБ
 
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