Глава Бурятии поручил увеличить количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса
7 июня в Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. В том числе глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение администрации Улан-Удэ об усилении работы общественного транспорта. Большее число автобусов необходимо, чтобы максимально разобщить пассажиропоток.
Сегодня в пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили об увеличении количества общественного транспорта. Если раньше в среднем на улицы выходило около 740 единиц транспорта, на сегодняшний день их число выросло до 770-ти.
Работа по увеличению количества автобусов в городе продолжается.
В рабочие дни на линию выходят 40 вагонов МУП «Управление трамвая», 57 автобусов МУП «Городские маршруты» по маршрутам, включая «дачные», № 1, 3А, 4А, 10, 17, 16, 16К, 21А, 24, 27, 27 Первое поле, 31, 134, 135, 31А, 46А, 2А, 11, 12, 22, 32, 37, 39, 122, 122к, 131.
В Улан-Удэ ежедневно проверяют работу маршрутного транспорта, в том числе на предмет наличия масок у водителей, кондукторов, пассажиров. За нарушение масочного режима к административной ответственности ежедневно привлекаются и пассажиры, и водители.
Перевозчики дезинфицируют поручни, ручки, кресла, проветривают салоны. Пассажирам рекомендуется использовать защитные маски, перчатки. Вход в маршрутки без защитных масок строго запрещён.
В Улан-Удэ для борьбы с COVID-19 увеличили число автобусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители конкурса представят республику на грядущем фестивале
Глава Бурятии поручил увеличить количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса
В лесных питомниках выращивают сеянцы сосны.
Чаще всего жители жалуются на несоблюдение масочного режима
Регулярного авиасообщения с Кипром и Тунисом ещё нет
Цырена Маланова стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021» на конкурсе в Москве
Саженцы высадили на месте бушевавших лесных пожаров
«Территория РОСТа» проходит с 2016 года и каждый год посвящена самым разным темам
Станция №6 обслуживает весь Октябрьский район
Концерт состоялся в оперном театре
Памятник появится в сквере
Условного противника военные подавили залповой стрельбой
Кросс состоялся на Верхней Берёзовке
Спортсменка из Бурятии является первым номером европейского рейтинга
Волонтёрские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, но и во всех районах