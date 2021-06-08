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В Улан-Удэ для борьбы с COVID-19 увеличили число автобусов

В Улан-Удэ для борьбы с COVID-19 увеличили число автобусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии поручил увеличить количество автобусов для борьбы с распространением коронавируса

7 июня в Бурятии в связи с разрастанием третьей волны COVID-19 усилили ограничительные меры. В том числе глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение администрации Улан-Удэ об усилении работы общественного транспорта. Большее число автобусов необходимо, чтобы максимально разобщить пассажиропоток.

Сегодня в пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили об увеличении количества общественного транспорта. Если раньше в среднем на улицы выходило около 740 единиц транспорта, на сегодняшний день их число выросло до 770-ти.

Работа по увеличению количества автобусов в городе продолжается.

В рабочие дни на линию выходят 40 вагонов МУП «Управление трамвая», 57 автобусов МУП «Городские маршруты» по маршрутам, включая «дачные», № 1, 3А, 4А, 10, 17, 16, 16К, 21А, 24, 27, 27 Первое поле, 31, 134, 135, 31А, 46А, 2А, 11, 12, 22, 32, 37, 39, 122, 122к, 131.

В Улан-Удэ ежедневно проверяют работу маршрутного транспорта, в том числе на предмет наличия масок у водителей, кондукторов, пассажиров. За нарушение масочного режима к административной ответственности ежедневно привлекаются и пассажиры, и водители.

Перевозчики дезинфицируют поручни, ручки, кресла, проветривают салоны. Пассажирам рекомендуется использовать защитные маски, перчатки. Вход в маршрутки без защитных масок строго запрещён.
общественный транспорт коронавирус профилактика
 
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