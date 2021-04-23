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Найденный в Бурятии осиротевший медвежонок проявляет характер

Найденный в Бурятии осиротевший медвежонок проявляет характер
Общество,  Фото:"Вести-Иркутск"
Едва не погибший медвежонок Маша находится в стрессе

Подобранная на границе Бурятии и Иркутской области маленькая медведица проявляет характер. Хищницу, которую приютили сотрудники иркутского питомника «К-9», назвали Машей. В репортаже «Вести-Иркутск» рассказали, как у Маши обстоят дела.

Когда её на обочине увидел житель Бурятии, она была сильно истощена и вся в клещах. Сейчас сотрудники накормили и отогрели медвежонка.

Пока хищница находится сильном стрессе, так как не привыкла общаться с человеком. Скорее всего маму, взрослую медведицу, убили, и малышка вышла на дорогу просить о помощи.

Директор питомника «К-9» Вячеслав Славин сообщил, что в течении трёх дней они обязаны уведомить Росприроднадзор о том, что у них появился медвежонок. И дальше будут действовать по закону – будет приниматься решение или оставить животное, или найти другое место содержания.

Желающие привозят в питомник молоко, сливки, а также фрукты.


К спасению маленького мишки подключила иркутская телеведущая и зооволонтёр Наталья Ветрова. Ей тоже досталось от характерной Маши.

- Львица была, собаки в бесчисленном количестве есть, теперь вот и медвежата. Исцарапала меня всю, но эмоций много. С К-9 не соскучишься, - написала Наталья на своей странице в соцсети.

Пользователи отметили, что у малышки мощные когти. Также, отвечая на вопросы подписчиков, телеведущая уверила, что с Машей всё будет хорошо – она в надёжных руках специалистов из «К-9».



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