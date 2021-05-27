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Первый бурятский телеканал получил лицензию

Первый бурятский телеканал получил лицензию
Общество,  Фото:pixabay.com
«Буряад ТВ» будет вещать круглосуточно

25 мая Роскомнадзор выдал лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу «Буряад ТВ».

«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю, а это значит 24 часа все семь дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Отмечается, что новый телеканал призван «создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику».

Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.

На данный момент запущен процесс подписания договоров с основными кабельными операторами Бурятии. Также завершается первый этап ремонта помещений «Буряад ТВ». Телеканал будет представлен в трёх кабельных сетях: ПАО Ростелеком (Платформа Винк), ПАО МТС, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ). Для большего охвата аудитории планируется круглосуточная онлайн-трансляция на собственном сайте.

Время выхода телеканала в эфир будет объявлено позже.

Название национального телеканала – народный выбор. Голосование в трёх регионах (Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края) проводилось в ноябре 2020 года. Из более чем 60 предложений было выбрано 10 наиболее часто повторяющихся. Из них победителем в голосовании стал вариант «Буряад ТВ».

Запуск телеканала планировался на Сагаалган, 12 февраля. Однако был отложен как раз из-за отсутствия лицензии.



телевидение бурятский язык
 
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