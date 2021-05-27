Первый бурятский телеканал получил лицензию

Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.





Название национального телеканала – народный выбор. Голосование в трёх регионах (Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края) проводилось в ноябре 2020 года . Из более чем 60 предложений было выбрано 10 наиболее часто повторяющихся. Из них победителем в голосовании стал вариант «Буряад ТВ».









25 мая Роскомнадзор выдал лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу «Буряад ТВ».«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю, а это значит 24 часа все семь дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Отмечается, что новый телеканал призван «создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику».На данный момент запущен процесс подписания договоров с основными кабельными операторами Бурятии. Также завершается первый этап ремонта помещений «Буряад ТВ». Телеканал будет представлен в трёх кабельных сетях: ПАО Ростелеком (Платформа Винк), ПАО МТС, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ). Для большего охвата аудитории планируется круглосуточная онлайн-трансляция на собственном сайте.Время выхода телеканала в эфир будет объявлено позже.