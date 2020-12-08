Среди предложений было «Урагшаа» или «Соембо»
Завершилось голосование на лучшее название для первого бурятского национального телеканала, сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.
В начале ноября жителям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области было предложено придумать название для телеканала, который будет вещать на бурятском языке.
Оно могло состоять из одного или двух бурятских слов. Главное условие - при переводе на латиницу у названия не должно теряться правильное прочтение.
Поступило свыше 60 предложений, из которых организаторы выбрали 10 наиболее часто повторяющихся. В финал голосования прошли такие варианты, как «Алтаргана-ТВ», «Амар мэндэ», «Байгал-ТВ», «Буряад ТВ», «Буряад орон», «Гуламта», «Соембо», «Сугтаа», «Тоонто», «Урагшаа».
Большинством голосов было выбрано название «Буряад ТВ».
Первый бурятский телеканал начнёт работать в 2021 году. Круглосуточное вещание будет вестись на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.
Зрители выбрали название первого бурятского телеканала
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