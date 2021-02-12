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Старт работы нового телеканала «Буряад ТВ» отложили

Старт работы нового телеканала «Буряад ТВ» отложили
Общество,  Фото:скриншот
«Требуют решения организационно-правовые вопросы», - объяснили перенос сроков в команде канала

Старт работы круглосуточного телеканала «Буряад ТВ» отложен. Об этом сообщается в официальном аккаунте нового канала в Instagram.

- Дорогие телезрители, мы приносим извинения в связи с переносом старта вещания на ТВ. Требуют решения организационно-правовые вопросы. Мы продолжаем работу по созданию разностороннего контента, который поможет вам ближе познакомиться с родной культурой, а, главное, начать изучать бурятский язык. Мы с надеждой ждем скорейшего оформления лицензии на вещание в Роскомнадзоре России, - сообщается в социальной сети.

Здесь напомнили, что телеканал создаётся «с нуля».

- В ноябре жители Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края выбирали для нас название. Вариант «Буряад ТВ» набрал большинство голосов в народном голосовании. Тогда же мы начали важнейшую работу - поиск сотрудников. Нам нужны были новые лица, одним из самых важных критериев для нас служили энтузиазм и креативные идеи кандидатов. Из более чем 150 претендентов после почти сотни собеседований мы собрали команду единомышленников, - продолжают сотрудники в Instagram.

Вторая задача, стоявшая перед ними – это поиск новых форматов, разработка телепроектов. На сегодня уже готово 11 программ

- Около 50 выпусков интерактива со зрителем на улице «Харюусая», блиц-интервью «TALK-тэй хʏн», видеоблагопожелания от коллективов «Болтогой», информационная программа «Мүнөөдэр», ток-шоу «The Buryad Show», обзор блогов и пабликов «Тренднʏʏд», видеопоздравления «Танай бэшэгʏʏд», музыкальная программа «Buryad TV music», программа о литературе «Жэгʏʏртэ хʏлэг», программа о прошлом «Yе саг», влоги о жизни бурят за границей «Дэлхэйн буряадууд», - уточнили сотрудники канала.

Важным этапом стало определение помещения для их студии. «Хорошую точку мы нашли в здании Республиканской типографии. Сейчас в офисе заканчиваем ремонт - создаем современную интерактивную студию», - говорится в социальной сети.

- В общем, у нас практически всё готово, осталось решить вопросы с документацией, чтобы «Буряад ТВ» по всем правилам начал вещание. Чтобы вы могли выучить или усовершенствовать свой бурятский и просто насладиться контентом на родном языке. До скорой встречи! С праздником Белого месяца Вас! – заключается в аккаунте телеканала.

Как сообщал «Байкал-Daily», запуск нового телеканала под названием «Буряад ТВ» планировался на Сагаалган, 12 февраля.

Новый круглосуточный телеканал будет вещать на бурятском языке. Телеканал создаётся силами Бурятии, а также при помощи Иркутской области и Забайкальского края. «Участие в создании и помощь оказали все телекомпании Бурятии, продакшн-компании, бурятские театры и вся творческая интеллигенция бурятского народа. Свой контент для перевода на бурятский язык готовы предложить отечественные и зарубежные киностудии», - отмечали в правительстве Бурятии.

Одна из главных задач телеканала – это производство национального контента. С первого дня существования телеканала творческий коллектив начнёт наращивать собственное производство – это и изготовление, и распространение музыкальных клипов на бурятском языке, перевод и озвучивание фильмов, спектаклей, мультфильмов, а также создание собственных телевизионных реалити-шоу.

Вещательная политика канала будет направлена на аудиторию для всей семьи.



телевидение бурятский язык
 
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