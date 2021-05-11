За путёвку в финал поборются Стальвира Оршуш, Мария Кузнецова и Ирина Ологонова
В Улан-Удэ определились полуфиналистки предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее стали известны спортсменки, которые точно поборются в 1/2 финала – это Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова. Также к ним присоединилась Ирина Ологонова в весовой категории до 57 кг.
По результатам отборочных и квалификационных сваток больше никто из сборной Бурятии в предпоследний раунд соревнований пробиться не сумел.
Также стали известны оппонентки бурятских спортсменок. Стальвира Оршуш (до 53 кг.) поборется за путёвку в финал с Ириной Полещук из Краснодара. Ирина Ологонова на ковре встретится с Анастасией Козловой из Санкт-Петербурга. Марии Кузнецовой (до 65 кг.) будет противостоять спортсменка из Ульяновской области Анна Краснова.
Полуфинальные схватки пройдут сегодня. Они начнутся в 19:00.
Утром 12 мая пройдут утешительные схватки. В 18:00 запланирована церемония открытия, далее – финалы. 13 мая спортсмены разъедутся по своим регионам.
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Три спортсменки представят Бурятию в полуфинале чемпионата России
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