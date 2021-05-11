Две бурятские борицы вышли полуфинал чемпионата России

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по борьбе среди женщин. Квалификационные и отборочные схватки во всех весовых категориях начались в 11 утра.
В 1/4 финала на ковре встретились представительница Бурятии Стальвира Оршуш и спортсменка из Оренбургской области Лейла Карымова. Свою оппонентку Стальвира победила без особых проблем, поединок закончился со счётом 7:0.
Особых проблем не испытала и Мария Кузнецова. Спортсменке из Бурятии противостояла Лусинэ Мартиросян из Краснодарского края. Поединок между ними даже не пришлось доводить до конца. Оставалось ещё 2 минуты 33 секунды, когда судья остановил схватку, поскольку Кузнецова вела со счётом 11:0.
Полуфиналы состоятся сегодня с 19:00. Кто будет противостоять Оршуш и Кузнецовой в этом раунде, ещё не известно.
Всего на чемпионате России борются сильнейшие спортсменки из 24 регионов. Этот турнир станет одним из решающих в отборе на Олимпийские Игры. У России есть максимальная квота в женской борьбе на Олимпиаде в Токио. Одну из лицензий для страны недавно завоевала представительница Бурятии Вероника Чумикова.