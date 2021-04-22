Бурятские борицы поборются за золото чемпионата Европы

Обе спортсменки из Бурятии вышли в финал чемпионата Европы
Спортсменки из Бурятии Стальвира Оршуш и Вероника Чумикова поборются за золото чемпионата Европы по женской борьбе, который проходит в Варшаве.
Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш
начинала турнир в весовой категории до 55 кг тяжело, отмечает федерация спортивной борьбы России (WRESTRUS.RU). В первом поединке против Кристины Демко, уступая по пассивам 1-1, Стальвира сумела провести последнее действие практически одновременно сигналом об окончании поединка.
Достаточно сложно начинался и четвертьфинал против Сезен Белберовой из Болгарии, однако во втором периоде Стальвира смогла смогла реализовать преимущество в опыте, перевела соперницу в партер и раскатала её по ковру 11-0.
В полуфинале Стальвира разборолась и уверенно одолела Джессику Блажка из Голландии 9-2. В финале Оршуш будет бороться с Роксаной Засина из Польши.
Ещё одна бурятская спортсменка Вероника Чумикова
вышла в финал в весовой категории до 59 кг.
В стартовом поединке она уверенно расправилась в первом периоде с турчанкой Элиф Яник. А полуфинале в драматичном поединке смогла удержать преимущество над Анастасией Никита из Молдавии 4-4 по последнему действию. В финале Вероника поборется с болгаркой Билялой Дудовой.
Все россиянки продолжают борьбу за медали в полном составе. Стальвира Оршуш (до 55 кг), Вероника Чумикова (до 59 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Наталья Воробьева (до 76 кг) пробились в финалы соревнований. Екатерина Полещук (до 50 кг) будет бороться за бронзу.
Соревнования стартовали 19 апреля и завершатся в воскресенье, 25 апреля.
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Обе спортсменки из Бурятии вышли в финал чемпионата Европы
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