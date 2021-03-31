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Родившимся в Бурятии котятам ирбиса придумали клички

Родившимся в Бурятии котятам ирбиса придумали клички
Общество, 
Пользователи активно откликнулись на конкурс кличек для котят снежного барса

Как сообщал «Байкал-Daily», сразу два котёнка снежного барса родились недавно в Тункинских гольцах Восточного Саяна на высоте 2800 метров в Бурятии.


Компания BASK предлагала пользователям придумать для них клички. Из вариантов, предложенных победителями, специалисты выберут две и назовут ими котят, когда удастся определить их пол. Конкурс был запущен BASK совместно с благотворительным фондом «Снежный барс» в неделю защиты животных.

В соцсети Instagram люди предложили 669 вариантов кличек. Прежде чем огласить победителей, в компании порадовали приятной новостью. Они решили наградить специальными призами самых активных авторов – два человека предложили 65 и 61 новую кличку. За усердие они получат в подарок по фирменной бейсболке.

По условиям конкурса, победителей определяли сами пользователи, голосуя лайками. Авторы двух мужских и двух женских кличек, набравших наибольшее количество лайков, получат в подарок по новой футболке.

Клички, набравшие наибольшее количество лайков:

- для мальчика:
Барас, 63 лайка;
Пардус, 41 лайк;

- для девочки:
Амаре, 41 лайк;
Айза, 19 лайков;

- Финальный же выбор за сотрудниками фонда «Снежный барс». Мы обязательно сообщим, когда станет известен пол котят, и они получат свои имена, - заключили в компании.

Ирбисов, живущих в Бурятии, совсем немного. «Этот вид кошачьих настолько редок в Бурятии, что появление каждого нового ирбиса — большое счастье», - говорят специалисты. Всех снежных барсов исследователи отличают друг от друга, знают по кличкам и отслеживают их благодаря расставленным фотоловушкам.

По итогам 2019 года в Бурятии было зафиксировано всего девять особей снежного барса. Летом 2020-го WWF подтвердил наличие в Бурятии пяти ирбисов. Поэтому большой бедой стало исчезновение котёнка снежного барса по кличке Гагарин, о чём сообщили осенью 2020 года. Мать котёнка стала попадаться в фотоловушки в одиночестве. Учёные считают, что малыш, вероятно, умер от истощения. Сибирских горных козлов, которыми питаются снежные барсы, нещадно истребляют браконьеры.
снежный барс дикие животные
 
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