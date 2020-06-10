В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов

В России завершён ежегодный учёт численности снежного барса. Экспедиции прошли с февраля по май 2020 года в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где находится 70% местообитаний снежного барса в стране. Учёт прошёл по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России с участием сотрудников государственных и общественных организаций по охране животного мира, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.
WWF России подтвердило присутствие 51 особи снежного барса, из которых 39 взрослых и 12 котят в семи выводках. В Республике Алтай зафиксировано обитание 35, в Тыве 11, в Бурятии пяти снежных барсов.
- В этом году мы уверенно говорим: минимум 51 снежный барс обитает в России. Это значит, что именно такое количество особей зафиксировали автоматические камеры и зарегистрировали участники учёта по следам жизнедеятельности животных: следам на снегу, экскрементам и т.д. Однако, не всех снежных барсов удаётся отследить, поэтому общая численность вида в нашей стране выше. WWF России оценивает численность ирбиса в России в 70-90 особей, она остаётся стабильной с 2015 года, когда WWF России впервые инициировал широкомасштабный учёт численности вида, — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.
Участники учёта обследовали местообитания ирбиса в соответствии с программой мониторинга снежного барса — первой методикой подсчёта численности и оценки состояния популяции снежного барса в России. Эту программу WWF России подготовил и представил в 2016 году. Эксперты пользовались мобильным приложением по учёту снежного барса, которое разработала компания NextGIS (Москва) в 2018 году по инициативе WWF России.
- В этом году мы зафиксировали меньше снежных барсов, чем во время учёта численности 2019 года, когда специалисты насчитали 65 особей, но это не говорит о снижении численности вида. К сожалению, весной 2020 года из-за аномально тёплой зимы и неблагоприятных погодных условий местообитания ирбиса эксперты исследовали частично. Например, в Горном Алтае зимой не замёрзла река Аргут — основная водная артерия в месте проведения учёта, и специалисты изучили только один берег реки, но так и не смогли переправиться на другой. В феврале внезапно прошли дожди, и на плотной корке льда вместо снега следы животных были практически не видны. Работу экспертов также повсеместно осложнил высокий снеговой покров, а следы животных задувал сильный ветер и заносил снегопад, —отметил Александр Карнаухов.
В Бурятии участниками экспедиций стали сотрудники региональной общественной организации «Азия-Ирбис» и национального парка «Тункинский» на хребтах Большой Саян, Китойские и Тункинские гольцы.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Бурятии произошло радостное событие – фотоловушки зафиксировали самку снежного барса по кличке Гроза, которую не наблюдали с 2018 года. Гроза появилась не одна, а с котёнком. Котёнок успешно пережил зиму и пополнит немногочисленную группировку ирбиса в Бурятии.