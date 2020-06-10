 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов

В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
Общество, 
Не всех снежных барсов удаётся отследить, отмечают специалисты

В России завершён ежегодный учёт численности снежного барса. Экспедиции прошли с февраля по май 2020 года в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где находится 70% местообитаний снежного барса в стране. Учёт прошёл по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России с участием сотрудников государственных и общественных организаций по охране животного мира, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

WWF России подтвердило присутствие 51 особи снежного барса, из которых 39 взрослых и 12 котят в семи выводках. В Республике Алтай зафиксировано обитание 35, в Тыве 11, в Бурятии пяти снежных барсов.

- В этом году мы уверенно говорим: минимум 51 снежный барс обитает в России. Это значит, что именно такое количество особей зафиксировали автоматические камеры и зарегистрировали участники учёта по следам жизнедеятельности животных: следам на снегу, экскрементам и т.д. Однако, не всех снежных барсов удаётся отследить, поэтому общая численность вида в нашей стране выше. WWF России оценивает численность ирбиса в России в 70-90 особей, она остаётся стабильной с 2015 года, когда WWF России впервые инициировал широкомасштабный учёт численности вида, — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.

Участники учёта обследовали местообитания ирбиса в соответствии с программой мониторинга снежного барса — первой методикой подсчёта численности и оценки состояния популяции снежного барса в России. Эту программу WWF России подготовил и представил в 2016 году. Эксперты пользовались мобильным приложением по учёту снежного барса, которое разработала компания NextGIS (Москва) в 2018 году по инициативе WWF России.

- В этом году мы зафиксировали меньше снежных барсов, чем во время учёта численности 2019 года, когда специалисты насчитали 65 особей, но это не говорит о снижении численности вида. К сожалению, весной 2020 года из-за аномально тёплой зимы и неблагоприятных погодных условий местообитания ирбиса эксперты исследовали частично. Например, в Горном Алтае зимой не замёрзла река Аргут — основная водная артерия в месте проведения учёта, и специалисты изучили только один берег реки, но так и не смогли переправиться на другой. В феврале внезапно прошли дожди, и на плотной корке льда вместо снега следы животных были практически не видны. Работу экспертов также повсеместно осложнил высокий снеговой покров, а следы животных задувал сильный ветер и заносил снегопад, —отметил Александр Карнаухов.

В Бурятии участниками экспедиций стали сотрудники региональной общественной организации «Азия-Ирбис» и национального парка «Тункинский» на хребтах Большой Саян, Китойские и Тункинские гольцы.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Бурятии произошло радостное событие – фотоловушки зафиксировали самку снежного барса по кличке Гроза, которую не наблюдали с 2018 года. Гроза появилась не одна, а с котёнком. Котёнок успешно пережил зиму и пополнит немногочисленную группировку ирбиса в Бурятии.




снежный барс дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
Общество, 10.06.2020
Не всех снежных барсов удаётся отследить, отмечают специалисты
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
Общество, 10.06.2020
Движение будет ограничено 16 июня
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2020
При выборе лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Общество, 10.06.2020
Артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева, несмотря на отпуск, принимают участие в социальном проекте #помогиврачам
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Колледж искусств в Улан-Удэ провёл день открытых дверей онлайн
Общество, 10.06.2020
Руководители колледжа рассказали о заведении и способах поступления  
В России за сутки выявили 8 404 больных коронавирусом
В России за сутки выявили 8 404 больных коронавирусом
Общество, 10.06.2020
Всего в стране число случаев заражения приближается пятистам тысячам
Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Общество, 10.06.2020
Пироги получат поисковик и ветеран библиотечного труда
В Бурятии начался приём заявлений на голосование по поправкам в Конституцию
В Бурятии начался приём заявлений на голосование по поправкам в Конституцию
Общество, 10.06.2020
Жители Бурятии заранее могут подать заявление о голосовании по поправкам в Конституцию по месту нахождения
В центре Улан-Удэ появились бирюзовые газоны
В центре Улан-Удэ появились бирюзовые газоны
Общество, 10.06.2020
Газоны высаживают необычным, но эффективным способом
В Бурятии выбрали самую талантливую осуждённую
В Бурятии выбрали самую талантливую осуждённую
Общество, 10.06.2020
Осуждённая Юлия впервые взяла карандаш в руки, находясь в СИЗО
Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
Общество, 10.06.2020
Заместитель мэра Иркутска предлагает иркутянам «объединиться в память о великой трагедии»
В Бурятии новобранцы после карантина отправятся на полигоны
В Бурятии новобранцы после карантина отправятся на полигоны
Общество, 10.06.2020
Военные освоят особенности боевой техники
В Улан-Удэ сухпайки получили студенты колледжа
В Улан-Удэ сухпайки получили студенты колледжа
Общество, 10.06.2020
Стоимость одного набора – 1140 рублей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^