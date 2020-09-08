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В Бурятии пропал котёнок снежного барса Гагарин

В Бурятии пропал котёнок снежного барса Гагарин
Общество,  Фото:Алтае-Саянское отделение WWF
Ирбисёнка не фиксируют фотоловушки, а его мама ходит одна

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и зоологи рабочей группы иркутских учёных «Азия-Ирбис» поделились грустной новостью. В 2020 году автоматические камеры не зафиксировали котёнка снежного барса по имени Гагарин, за судьбой которого учёные следили с прошлого года. Таковы результаты летних экспедиций учёных на хребет Восточный Саян в Бурятии, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF

- К сожалению, в этом году камеры не зафиксировали котёнка Гагарина. Мы не знаем его судьбу. Впервые фотоловушки «поймали» барсёнка в 2018 году в День космонавтики, так барсёнок получил имя. Маму Гагарина — самку снежного барса по имени Кучерявая — с августа прошлого года камеры фиксируют одну без котёнка. Возможно, котёнок умер от истощения или болезни. К сожалению, в местах, где живёт самка Кучерявая, мало сибирских горных козлов крайне мало — основной пищи ирбиса в России. За год по пальцам можно пересчитать случаи, когда камеры фиксируют козлов — столько же отмечаются и скрытные ирбисы. Такую печальную картина сотрудники «Азии-Ирбис» видят во многих местах хребта Восточный Саян. Причин сокращения численности козерога много, а одна из главных — браконьерство, — говорит эксперт WWF, руководитель рабочей группы «Азия-Ирбис» (Иркутск), координатор мониторинга ирбиса на хребте Восточный Саян Сергей Малых.

первое фото Гагарина 

Котёнка снежного барса по имени Гагарин автоматические камеры впервые зафиксировали в Бурятии в 2018 году. Мама барсёнка – самка Кучерявая также отмечалась с котёнком на камерах весной, но летом уже одна. Скорее всего, Кучерявая потеряла котёнка.

- С 2015 WWF России изучает ирбиса в Бурятии вместе с зоологами рабочей группы «Азия-Ирбис». Наши эксперты видят одну и ту же картину: котята появляются на свет, а потом покидают мать на втором году жизни и мигрируют в другие регионы или в Монголию. Ведь сколько бы котят не рождалось, ирбисов в Саянах не становится больше из-за скудной кормовой базы. Сохранению сибирского горного козла в Восточном Саяне важно уделить особое внимание. Не будет козерога — уйдут и снежные барсы, или хищники начнут нападать на домашний скот. Молодые ирбисы не остаются жить здесь, не могут, нечего есть, — говорит старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов. 




котёнок Гагарин и его мать, самка Кучерявая в 2019 году 

Проверку автоматических камер учёные выполняли летом во время экспедиций по поиску снежного барса в Бурятии на хребтах Большой Саян и Тункинские гольцы.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии записали на видео «брачную песню» снежного барса, которого учёные назвали Мунко. Эта уникальная видеозапись стала всего лишь вторым случаем видеофиксации голоса снежного барса в России.






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